Jürgen Damm es el nuevo jugador mexicano en la MLS

El extremo que pasó cinco años con los Tigres, fue anunciado como nuevo refuerzo del Atlanta United de la Major League Soccer.

Hace apenas unos meses, Damm anunció que no renovaría contrato con los regios, lo que le causó problemas con la directiva y cuerpo técnico, que prácticamente lo apartó del primer equipo.

El velocista se entretuvo volviéndose en una estrella en las redes sociales, con diversos videos.

Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores clubs de la MLS



Very happy and proud to be part of one of the best teams in MLS #AtlantaUnited @ATLUTD pic.twitter.com/b9lc5M8b5N