Luis Miguel comparte video 'cantando junto a Michael Jackson'

Luis Miguel volvió a enamorar a sus fans tras compartir en sus redes sociales un video en el que "canta con Michael Jackson", producto de un montaje hecho por un usuario en YouTube.

El video del tema "Smile", fue subido a la plataforma hace una década, pero al ser compartido por Luis Miguel, algunos de sus fans se mostraron sorprendidos y confesaron que desconocían dicho material.

Halagos y palabras de amor es lo que ha recibido el cantante mexicano luego de postear el video que suma más de un millón de reproducciones.

"¿Soy el único que está aquí por la publicación de Luis Miguel en sus redes sociales?", cuestiona un cibernauta.

"Parece que a Micky le gustó este trabajo, tanto como para publicarlo en todas sus redes sociales, por cuánto tiempo no se sabe, pero es un gran privilegio", agradeció alguien más.

"Mi ídolo es Michael Jackson, pero llevo escuchando la música de Luis Miguel desde que nací. Mi madre es muy fan de Luis Miguel, de hecho me ha llevado a un concierto y puso de nombre a mi hermano Luis Miguel, y he crecido con su música, y ver este vídeo me ha ilusionado muchísimo. Hace poco descubrí que Luis Miguel también la cantaba, y me ilusioné aún más. Te agradezco que hayas subido este vídeo, me emociona y me llega mucho al corazón. Dos grandes voces y dos grandes personas en mi vida cantando la misma canción es algo asombroso", se lee entre los muchos comentarios.

"Smile" es una canción basada en un tema instrumental de la película dirigida por Charlie Chaplin titulada "Tiempos modernos". Chaplin compuso la música junto John Turner, y Geoffrey Parsons agregó la letra y el título en 1954.

Tanto Luis Miguel como Michael Jackson tienen su propia versión del tema.