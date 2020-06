Espera gobernador de Coahuila recuperación económica de La Laguna en próximas semanas

Con un total de 6,535 fuentes de trabajo perdidas este año es como se encuentra la ciudad de Torreón, así lo informó el propio gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien además señaló confiar en la recuperación económica de la ciudad y de toda la región Lagunera.

El gobernador precisó que la pandemia del COVID-19 ha impactado en todas las regiones de la entidad, principalmente en los municipios con mayor población y actividad económica, al ver detenidos diversos giros ante el riesgo de contagio del virus; no obstante señaló que el Gobierno de Coahuila no detendrá su proceso de reactivación económica, por lo que estima que la recuperación de puestos de trabajo comience ya en las próximas semanas.

"En el caso del empleo, la peor parte la llevó Torreón con 6,535 empleos, lo demás no es muy significativo, pero dentro de la pérdida de empleos, aquí creo que de manera mucho más rápida se va a dar una recuperación por muchas de las empresas que o no estaban laborando o que tenían la inversión en puerta, lista, pero no iniciaron la contratación y que van a iniciar contratación en los próximos días, que son empresas que pues ya hemos anunciado y otras que ya están trabajando y que muy pronto vamos a dar a conocer, pero la contratación está ahorita vigente".

El primer lugar de pérdida de empleos en la entidad lo tiene Saltillo con 10 mil 191 puestos de trabajos menos en este 2020, seguido de Torreón con sus 6,535 plazas perdidas, Ramos Arizpe en tercer lugar con 4,382, Monclova con 2,363, Acuña con 2,251, Sabinas con 1,917, Frontera con 1,308 y Piedras Negras con 1,142 empleos menos.

Las cifras están basadas en los reportes laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el pasado mes de mayo.