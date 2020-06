Titular de CEAS da positivo a COVID

El Titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), Antonio Nerio, informó que es portador de COVID-19.

El funcionario estatal acudió a un evento del gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, el pasado jueves, en el municipio de Ramos Arizpe, donde se inauguró el pozo de agua San José de los Nuncios, lugar donde estuvieron diversos funcionarios, entre ellos el alcalde de ese municipio, Jesús María Morales.

El pasado domingo, Nerio informó que se practicó el examen y dio positivo. Así mismo, aclaró que está bien y que es portador asintomático.

Para cumplir con el protocolo establecido, se aislará durante 15 días y seguirá los lineamientos establecidos para evitar la propagación del virus,

Al momento, indicó que su familia también se realizó la prueba y se encuentra a la espera de los resultados para descartar riesgos.

Este es el segundo caso que se conoce de un funcionario cercano al gobernador. Durante junio se confirmó que un integrante del área de comunicación social también dio positivo al examen de COVID.

Por su parte, Riquelme Solís señaló que aunque sí tuvo contacto reciente con el funcionario, en la última prueba que se realizó (viernes 26 de junio), resultó negativo al virus, esto gracias a los protocolos de sanidad que procura en cada uno de sus eventos de gobierno.

Indicó que seguirá con sus actividades regulares como gobernador, además de que no debe de resultar "inusual" que se presenten contagios en las estructuras de gobierno, tal como ocurre con la población en general.

"La verdad es que si lo vi o no lo vi, yo siempre me cuido con cualquier persona que esté, de manera responsable tanto por el contacto que puedo tener en otras partes, como por la actividad de los distintos funcionarios… dentro de toda esta contingencia, me ha tocado que a la semana siguiente, a los que estuvieron ahí, en mesas de trabajo, salen positivos, es decir, esto es algo normal, mientras yo me cuide pues la verdad es de que hasta ahorita no he tenido ningún problema, las pruebas me las hago regularmente los viernes para que me entreguen el resultado el sábado".

Riquelme Solís informó que más de 30 empleados estatales han dado positivo a la prueba, entre ellos el titular de la CEAS.

Cabe mencionar que Coahuila se mantiene en semáforo epidemiológico naranja, es decir, con riesgo comunitario de transmisión, aunque no se considera grave. Asimismo, se ha indicado que la ocupación hospitalaria no se ha saturado.

El estado cuenta con más de 3,700 casos y 171 muertes por este virus.

Aunque el comercio ha sido reabierto, las medidas se sanidad continúan y el uso de cubrebocas es obligatorios. Solo los eventos masivos y centros nocturnos con gran aglomeración se mantienen cerrados hasta que disminuyan la transmisión de contagios.