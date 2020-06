'Visita de AMLO a EUA, sin riesgo'

Con respecto al coronavirus, no existen preocupaciones específicas dentro del equipo de Gobierno que viajará a Estados Unidos con motivo del encuentro que sostendrán los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el Presidente mexicano sí estuvo en contacto directo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien resultó positivo a COVID-19; sin embargo, no se encuentra en particular riesgo de ser contagiado porque no tuvieron un contacto relevante.

"Hay tres factores cruciales: cuánto tiempo duró el contacto o la proximidad, qué tan próxima fue físicamente y en qué fecha ocurrió respecto a la contagiosidad o capacidad contagiante de la persona enferma. Hemos revisado con detenimiento que de las 70 personas que están en la lista inicial de contactos el Presidente es uno de los enlistados, pero no está en particular riesgo de ser contagiado", dijo.

Hasta ahora no hay un requerimiento generalizado en caso de un mandatario que vaya a visitar a otro de realizarse la prueba, "pero a través de los distintos canales diplomáticos que tenemos y la colaboración extensa podemos consultar si existe el requerimiento formal".

Al corte del 29 de junio, la Secretaría de Salud dio a conocer que en el país hay 220 mil 657 casos confirmados por coronavirus y que han fallecido 27 mil 121 personas por la enfermedad, además de que en estos momentos hay 23 mil 389 personas confirmadas y activas, lo que quiere decir que tienen capacidad de contagiar. Se han estudiado 566 mil 602 personas en lo que ha durado la epidemia.

Con 15 estados en fase de máximo riesgo epidémico, López-Gatell adelantó que no se va a recomendar el cierre de fronteras entre entidades porque a la larga eso no detiene el avance de la epidemia.

Por ejemplo, entre la Ciudad de México y Estado de México, con constantes cruces de población, no se puede esperar que impedir el paso de personas que van a trabajar de un lugar a otro sea efectivo para reducir los contagios.

"Los agentes infecciosos no reconocen fronteras. Raramente las fronteras entre municipios, estados o provincias y entre países significan algo para los virus. Por esa razón, habíamos expresado y lo seguimos expresando que no existe evidencia científica clara de que cerrar fronteras o impedir el paso de las personas sea un mecanismo suficientemente efectivo para impedir la propagación, aunque teóricamente suene razonable", explicó López-Gatell.

