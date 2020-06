Muestran cómo sobrevivir soltero en serie

A simple vista Mafer y Fabiana son "como el agua y el aceite"; por un lado Fabiana, a quien da vida Tato Alexander, es una mujer libre en su etapa experimental, donde más que compromisos, prefiere disfrutar su sexualidad y ser aventurera, mientras que Mafer, interpretada por Lucía Gómez Robledo no quiere experimentar y parece ser la más centrada de un grupo de amigos que enfrentan la adultez.

Ambos personajes están basados en las dos mejores amigas de Sebastián Zurita, quien protagoniza la serie Cómo sobrevivir soltero, que se estrenó ayer por Amazon Prime y para interpretarlas las actrices exploraron junto a Zurita la personalidad de cada una de sus amigas.

"Cuando hay historias basadas en personajes reales, al final del día termina siendo el propio monstruo de la persona real; Sebastián me contó sobre la amiga en la que está basado, pero no la conocí", afirmó Tato Alexander en entrevista.

"Siempre es muy importante alguien que te recuerde que tienes derecho a explorar y divertirte siempre y cuando tengas cuidado, cuando uno es aventurero te expones a ciertos peligros pero está bien también, experimentar, divertirse y romper con ciertos paradigmas, recordar que es una etapa que no te define y es importante vivirla", dijo, para referirse a su personaje, que es una psicóloga.

Mientras tanto, de la mano de Mafer y su pareja Daniel (Roberto Flores), la serie analiza también el tema de las relaciones amorosas y la presión social que las rodea.

"Tenemos la misma edad que nuestros personajes, muchos estamos atravesando los mismos dilemas, las mismas broncas, definitivamente sí me identifiqué y no dudo que la gente vaya a identificarse porque es un periodo de vida donde ya no tienes 22, hay una cierta presión social de establecer las cosas, presión laboral de ser el que ya le vaya súper bien a partir de tal edad, en este caso es muy interesante ver cómo reaccionan ellos ante esa presión", contó Lucía Gómez Robledo.

Tanto para Tato como para Lucía, el aporte de este proyecto recae en el valor de amistad y el descubrimiento propio, así como la capacidad de romper con paradigmas y expectativas que enfrentan los jóvenes.

"Los amigos son la familia que uno escoge, sobre todo en México que somos muy de rituales, de juntarnos y el valor principal es quererse tal cual es y al otro", finalizó Gómez Robledo.