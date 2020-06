Octavio Rivero se despide en redes del Santos Laguna

Siguen las bajas en los Guerreros del Santos Laguna, luego de que ayer se despidió de sus compañeros de equipo, el uruguayo Octavio Rivero, quien pondría fin a su estadía de un año con el equipo Albiverde.

Aunque el Club Santos no ha emitido un comunicado oficial, Rivero se adelantó con un mensaje de despedida a través de sus redes sociales personales, dejando en claro que su futuro no está con el equipo Albiverde. "Me despido agradeciéndoles a todos mis compañeros, cuerpo técnico, funcionarios del club, afición, por este año vivido. Les deseo lo mejor para lo que viene y ojalá sea con mucho éxito. Un abrazo a todos", escribió Rivero en su cuenta de Instagram, acompañando su texto con una fotografía vistiendo la camiseta de los Guerreros.

No se ha dado a conocer el destino del delantero uruguayo, de quien apenas una semana atrás, el presidente de futbol de Grupo Orlegi, José Riestra, aseguró que entraba en planes de Santos Laguna y se quedaría para el siguiente torneo con el cuadro lagunero.

Raúl Octavio Rivero Falero participó en 17 partidos de Liga MX con los Guerreros y uno de liguilla, convirtiendo tres goles, mientras que en tres duelos de fase regular en Copa MX, marcó tres anotaciones, además de otros dos festejos durante la etapa eliminatoria del torneo de Copa.

Marcó su primer tanto en Liga MX con los Guerreros en la victoria 4-1 ante Xolos en la fecha 14 del Apertura 2019, cuatro duelos después volvió a anotar en el triunfo ante Cruz Azul, mientras que en la jornada 2 del torneo pasado marcó en el Corona el gol más importante de su breve estadía con los Guerreros, al darle la victoria al equipo de casa 3-2 sobre León, con un tanto al minuto 88.

La salida de Rivero significa una buena oportunidad para los juveniles delanteros formados en la cantera santista, Eduardo "Mudo" Aguirre y Alberto Ocejo, quienes buscarán en la pretemporada ganarse la confianza del entrenador Guillermo Almada.