Activan protocolos por llegada de polvo del Sahara a Chiapas

El Sistema Estatal de Protección Civil activó los protocolos de prevención y seguridad sanitaria en Chiapas ante el fenómeno de la nube de polvo del Sahara, que este viernes llega a la entidad, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

El mandatario refirió que estas partículas tienen efectos benignos, también trae implicaciones dañinas para la salud, por tanto, es necesario que la población asuma precauciones para que el polvo del desierto norafricano, no perjudique la salud.

"No está de más que lo hagamos (prevenir) en todo el estado, principalmente ahora, en tiempos de lluvia y con la pandemia por Covid-19 este polvo haría más daño a nuestro sistema respiratorio. Por ello, si no hay necesidad que salgas de tu casa no lo hagas, sugirió Escandón Cadenas.

La recomendación va en el sentido de cubrirse los ojos con gafas y nariz y boca con cubrebocas; evitar salir de las viviendas, cerrar las entradas de aire en los domicilios, lavarse los ojos con agua potable si se presentan molestias. Asimismo, proteger pozos, recipientes y fuentes de agua, y en caso de barrido, humedecer la zona previamente.

De acuerdo con las previsiones, para este viernes se espera una calidad de aire regular después de las 18:00 horas en los municipios de Catazajá, La Libertad, Palenque, Marqués de Comillas, Salto de Agua y Ocosingo, ubicados en las regiones norte y selva.

Se espera una mala calidad para el municipio de Benemérito de las Américas, en la selva; para el sábado y domingo se prevé buena calidad del aire en todo el territorio chiapaneco.

El gobierno estatal precisó que el polvo del Sahara llega a México cada año con distintos niveles de concentración, y entre los impactos positivos se encuentran el transporte de nutrientes, la inhibición de ciclones tropicales y el enfriamiento de la superficie terrestre.

En contraparte, los negativos son la baja visibilidad, mala calidad del aire (enfermedades respiratorias), y transporte de patógenos "oportunistas", indicó.