Lagunero Antuna desea aportar goles a las Chivas

- Uriel Antuna, centrocampista de las Chivas de Guadalajara, afirmó que se siente adaptado al fútbol mexicano, lo que ayudará a tener un mejor desempeño y más goles en el próximo torneo Apertura 2020.

"Estoy más familiarizado con la manera de jugar, conozco más a mis compañeros, ellos me conocen y hay más confianza. Puedo seguir creciendo muchísimo y llegar a ese máximo nivel que tenía en selección y con el Galaxy", dijo el lerdense en una videoconferencia.

El jugador de 22 años, surgido de la academia "Charly Soccer" de Carlos Escandón en Ciudad Lerdo, llegó a Chivas como uno de los fichajes estrella para el torneo Clausura 2020 pero marcó goles debido a la falta de minutos en la cancha, por sanciones por indisciplina y por la cancelación de la liga en la jornada 10.

El centrocampista ofensivo, quien militó en el Galaxy de Los Ángeles de la liga estadounidense y fue fichado por el Manchester City, reconoció que le costó trabajo entender el ritmo de juego del balompié mexicano y le pesó la responsabilidad para hacer lucir a la delantera de las Chivas. "Siempre me hice la idea de que Chivas es un equipo grande, fue difícil porque no estaba adaptado a la liga, estaba en otro tipo de fútbol. Lo poquito que pude jugar no fue de mi máximo nivel, pero traté de hacer lo mejor posible", aceptó.

Antuna señaló que está acostumbrado a que la afición y los técnicos le exijan goles pese a no tener el perfil de un delantero. Chivas disputará la Copa por México, un torneo de ocho equipos, previo al Apertura.