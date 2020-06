Fuerte choque en Jimulco deja 2 hombres lesionados

Choque entre pipa de reparto de gas y carromato deja dos lesionados, el presunto responsable fue detenido.

El accidente se registró ayer en la tarde sobre la carretera estatal número 80 a la altura del kilómetro 2+500, del tramo Jalisco-Juan Eugenio en Torreón. De acuerdo con los primeros reportes, se informó que ambos conductores circulaban por la carretera que dirige al ejido Flor de Jimulco, cuando repentinamente el conductor de la pipa, identificado como Manuel Roberto, el cual circulaba a exceso de velocidad, impactó al carromato proyectándolo a un lado del camino. Fueron ejidatarios, testigos del percance, quienes reportaron el accidente al 911 trasladándose hasta el lugar una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) quienes a su arribo ya no encontraron a los lesionados, pues los habían trasladado a la Cruz Roja de Torreón a bordo de un vehículo particular. Los lesionados están identificados como Darío, de 62 años, y su hermano Aquilano, de 55 años, mismos que ingresaron al área de urgencias presentando un estado de salud delicado. Cabe señalar que el caballo que jalaba el carromato no presentó heridas graves.

Detenido

En el lugar del percance agentes estatales aseguraron a Manuel Roberto, mismo que fue trasladado a la cárcel municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

2 LESIONADOS

Fueron trasladados por sus propios medios hasta las instalaciones de Cruz Roja.