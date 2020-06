Llaman a no usar fincas privadas como quintas en La Laguna

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, informó que se han detectado en la Comarca Lagunera diversas fincas privadas que, aunque se vive la pandemia del COVID-19, ofrecen servicios de quintas o salones de eventos, lo que supone una violación a las determinaciones sanitarias que se tienen de parte de las autoridades estatales y locales.

Dicha información fue tratada durante este jueves en la más reciente reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, en la que los alcaldes y alcaldesas de la reunión se reunieron con autoridades estatales, esto en el Centro de Convenciones de Torreón.

Fue el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, quien durante el encuentro compartió con las autoridades las experiencias que han tenido con los propietarios de tales fincas, quienes aprovechando que se trata de zonas habitacionales, realizan fiestas en las que se consume alcohol, se registran aglomeraciones de personas sin medidas sanitarias e incluso se ingresan bandas de música.

Al respecto, el alcalde de Torreón lanzó un llamado para que se tenga “responsabilidad” de parte de la ciudadanía y se eviten realizar ese tipo de eventos, en los cuales se podrían a dar ya intervenciones de seguridad en caso de que se detecten.

“Aquí en la Comarca Lagunera hay miles de fincas, no todas están registradas, no todas tienen permiso, el acalde de Francisco I. Madero (Ávalos) comentó que pues hay muchas reuniones en fincas, la autoridad no puede ingresar a las mismas porque se trata de propiedades privadas, donde no hay pues un control de sana distancia, etcétera… Pedirles a quienes tengan esta actividad, pues que regularicen su situación, porque una vez que tienen permiso para llevar a cabo alguna actividad, una fiesta, pues la autoridad puede entrar esto por protección de ellos y por protección de la gente que va a estos lugares”.

Zermeño advirtió que el Municipio de Torreón mantendrá una vigilancia general para ubicar y clausurar lugares en los que se detecten reuniones sociales y fiestas como si se tratara de alguna quinta, pero apeló a la responsabilidad propia de los ciudadanos y su apoyo en el tema sanitario.