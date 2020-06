'Habrá arreglo con Iberdrola', asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todavía no hay ninguna información oficial sobre la cancelación de la construcción de la central térmica en Tuxpan, Veracruz, por parte de Iberdrola.

Anunció que recibió una carta de la empresa española para llegar a acuerdos con el Gobierno federal, en los que se señala que la empresa tiene la voluntad de seguir invirtiendo en México y que busca tener una reunión con él, por lo que aseguró que "va a haber arreglo".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal advirtió que México no es tierra de conquista, por lo que señaló que empresas extranjeras "no van a venir a saquearnos, eso se acabo, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos".

"Todavía no hay ninguna información, vamos a decir oficial, es una nota periodística. Recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen, en efecto, alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México, y también la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno. Ya turné la carta a la Secretaría de Energía y al director de la CFE.

"Esta carta me la entregó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En esos términos está la carta, por eso no hay ninguna notificación en ese sentido, me hubiesen dicho que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habían tomado la decisión de cancelar una obra y no es eso lo que me expresa.

"Va a haber arreglo, esta carta es con este propósito, de que quieren un diálogo, incluso me están pidiendo una entrevista. Quiero primero que lo atienda la secretaria de Energía y el director de CFE. Pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos, México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, eso se acabo, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos".

El mandatario aseguró que se están revisando los contratos, puesto que "consideramos que son otros tiempos".

Señaló que en el periodo neoliberal el plan era entregar todo el mercado de la energía de México a empresas particulares, sobre todo, acusó, a empresas extranjeras, y en especial a las españolas.

Indicó que se engañó a la población asegurando que México se iba a quedar sin energía eléctrica, y de que se iba a bajar el precio de la luz.

"Y nada de eso, no nos quedamos sin luz, al contrario, tenemos capacidad instalada para 20-30 años.

"Lo último fue contratar gasoductos con condiciones muy desfavorables para la CFE, todo fue hacer negocio, a costillas del erario y no se mejoró el servicio y no bajó el precio de la luz, y prácticamente se apostó a destruir la CFE, nada más piensen que la CFE fue cerrando plantas, o tiene plantas que generan energía a la mitad de su capacidad, que están siendo subutilizadas".

Durante una gira por el norte del estado, el mandatario dijo que fue la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien le dio la noticia, y aseguró que el proyecto, en manos de la CFE, llevará una importante inversión y empleos para la región.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el gobernador escribió que se licitará su construcción, en la que empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de trabajar.