Prefiere estar sola que

La joven está de estreno Es originaria de Culiacán Con tan solo ocho años, Dalú descubrió su facilidad para crear historias y convertirlas en música, así como su pasión por la guitarra. Sus influencias musicales están basadas en rock, soul, country, funk y pop. Fue participante del reality show musical La Academia (2019) de TV Azteca en el que su talento y el amor del público la coronaron como la ganadora absoluta. Recién la joven estrenó el sencillo Mejor sola.

Hace cuatro meses se alzó como la ganadora de las más reciente edición de La Academia y desde entonces la vida le ha sonreído.

Gracias a su papel en el reality show de TV Azteca, Dalú se ganó el cariño de muchas personas que día a día la apoyan en sus decisiones y en los proyectos que ha entablado.

En estos días, se encuentra feliz por la salida de su reciente sencillo de nombre Mejor sola, cuya letra busca transmitir que es mejor terminar una relación cuando en ella hay violencia física o psicológica.

La oriunda de Culiacán platicó con El Siglo de Torreón de dicha canción y de cómo ha logrado lidiar con los "haters" que abundan en las redes sociales.

´¿Cómo estás?

Muy bien, muchas gracias. Todavía un poco asustada por el temblor que se registró en Ciudad de México ya que acá estoy viviendo. El sismo me agarró dormida; cuando ocurrió, me desperté y salí corriendo con todo y mi pijama de tiburón; en verdad que no me importó nada.

´¿Saliste con cubrebocas?

No, la verdad es que no lo tenía a la mano, pero todo fue muy sorpresivo. En La Academia nos dieron simulacros de sismos y se me quedó muy grabado que realmente no debes tomar nada, sólo salir y protegerte.

´La pandemia del coronavirus nos ha obligado a estar encerrados, pero tú ya sabes de eso gracias a La Academia, ¿No es así?

Efectivamente. Ya tengo maestría en encierro, la contingencia no me hace nada. Está muy feo lo que ocurre con esta tragedia del coronavirus. Mi familia y yo estamos bien de salud.Me la he pasado tratando de cambiar lo malo por lo bueno a través de la música y otras actividades.

´¿Qué hay con tu nuevo sencillo de nombre Mejor sola que acaba de salir a plataformas?

Como dice el tema, es mejor estar solos que mal acompañados. Esta canción la escribí en una etapa de mi vida donde tenía mucha falta de amor propio. Estuve soportando maltratos físicos y psicológicos por parte de una persona hasta que llegué a un punto en el que me di cuenta que no merecía eso y reafirmé lo que soy, entonces escribí esa canción y la he hecho mi himno.

´Antes de este tema sacaste la rola Inquebrantable, ¿qué te hizo volverte así?

Creo que muchas cosas que me han pasado. Siempre he sido una chava competitiva, muy dedicada, apasionada y entregada. Cuando llego a La Academia se me prendió mi competitividad. Si vas a una competencia, vas a hacer eso y nada más. No vas hacer amigos porque todos luchan por lo que tú deseas.

"De todos mis compañeros, si se dio amistad les cuento que me sobran dedos de una mano para contarlos. Viví muchas cosas difíciles, había momentos en los que ya me quería salir, sin embargo, me decía a mí misma, 'esta no soy yo, yo soy inquebrantable'. Inquebrantable es ser vulnerable a todo lo que te pase, pero con la consigna de saber cómo salir adelente.

´En redes sociales se decía que la fama se te subió, ¿Cierto o falso?

Los "haters" están muy atentos a mi vida. Dicen chismes y nunca aciertan. Puras tonterías inventan y es normal, a qué artistas no le han inventado cosas. Al inicio de todo esto me ponía triste por los comentarios negativos que recibía, sin embargo, los fans son quienes sí me conocen y saben bien cómo soy. Quienes inventa los chismes son personas que se muerden la lengua.

´¿Por qué le das las gracias a La Academia y qué le reprocharías?

Reprochar, nada. La Academia es un proyecto precioso, que yo haya tenido difíciles experiencias ahí adentro, no significa que sea malo. Este concurso potencializa a artistas nuevos de una forma maravillosa porque la gente los conoce como son.

"Cuando sales de La Academia, si tienes fans no es porque cantaste bonito sino porque ellos conocieron tu personalidad y dijeron, 'con todo y sus defectos la o lo adoro'. Creo que es el mejor reality show de todos los tiempos".

´¿Con qué exacadémico te gustaría hacer un dueto?

Definitivamente Yahir. Ya lo traté, se puso en contacto conmigo cuando salí de La Academia. Me tomó en cuenta como compositora para sus proyectos como cantante y la verdad es que es un tipo muy sencillo y humilde. Yo lo admiraba porque lo veía con mi familia cuando él estaba en La Academia.

´Los conciertos virtuales están de moda, pero tú ya los hacías, ¿No es así?

Muchos compañeros planean sus conciertos, pero yo soy más de no planearlos, sino de hacerlos y ya. Tenemos nuestras redes sociales para hacer "lives" en el momento en el que queramos. La gente está hambrienta de música.

´¿Estás atenta a La Voz Azteca?

Por supuesto. Ningún programa supera a La Academia, pero sí estoy pendiente de La Voz. He visto muchos talentos que me gustaría apoyar.

´¿Conoces Torreón?

No y en verdad que me gustaría ir. Espero que cuando esto de la pandemia pase pueda presentarme por allá.