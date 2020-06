OMS: Periódicos no transmiten COVID

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró la seguridad que tienen los periódicos durante la pandemia del COVID-19.

Aunque el miedo de ser contagiados por la enfermedad a través de superficies de contacto compartido continúa entre la sociedad, fue la organización la que aclaró que los periódicos no representan un riesgo para las personas, pues el proceso por el cual se imprimen, los esteriliza.

El doctor George Lomonossoff, quien se encuentra actualmente laborando sobre la posible vacuna de la enfermedad en el Centro de Investigación Microbiótica John Innes, declaró que la tinta y máquinas por las cuales se producen los diarios desinfectan totalmente el papel.

Además, se hizo hincapié en que el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) se transmite mayormente por el aire y que resulta casi imposible ser contagiados a través de superficies porosas, como el papel que se utiliza para el periódico.

Los gobiernos de distintos países han considerado a los diarios y medios de comunicación como trabajo esencial para mantener a la ciudadanía informada sobre las actualizaciones veraces de la actual pandemia.

Fue mediante un artículo de la revista estadounidense National Institute of Allergy and Infectious Diseases, que se reiteró que no se han registrado casos de COVID-19 a raíz de compartir o tocar un periódico.