Pearl Jam dará hoy concierto totalmente en vivo por 'streaming'

Hoy miércoles es el día en que los fans de Pearl Jam se darán gusto y es que la banda de Seattle será parte de un evento en vivo de beneficencia titulado "All In WA: A Concert for COVID19 Relief".

El concierto, que será transmitido por Amazon en la plataforma Twitch a las 21:00 horas tiempo de México, tiene como objetivo recaudar dinero para ayudar a organizaciones que apoyan a trabajadores, familias y comunidades que han sido afectadas por la crisis sanitaria. Ver esta publicación en Instagram Pearl Jam will support @AllInWA2020 and perform during the #AllinWA: A Concert for COVID-19 Relief on June 24th. Tune in at 7pm PT on local Washington stations or 8pm PT on Amazon Prime Video. Link in stories. Una publicación compartida por Pearl Jam (@pearljam) el 18 de Jun de 2020 a las 4:58 PDT Pero Pearl Jam no estará solo, ya que se han sumado más bandas como Dave Matthews, Brandi Carlile, Macklemore, Sir Mix-A-Lot, Mary Lambert y The Black Tones, entre otras muchas más, quienes aportarán su calidad musical para conseguir la meta de 25 millones de dólares. De último momento se incluyó a la estrella de la serie Friends, Courteney Cox, como parte del elenco que estará esta noche. También se anunció que por cada dólar donado, Jeff Bezos (CEO de Amazon) también igualará la suma para esta causa solidaria. Hace poco, Eddie Vedder y compañía estrenaron la versión no censurada de su éxito Jeremy y hoy en vivo presentará su más reciente disco Gigaton. La banda de grunge no ha parado, pese a la pandemia, y también realizó un video animado de la canción Retrograde en donde presentan a la activista Greta Thunberg.