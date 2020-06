Denuncia presunto abuso y extorsión

Una vecina del ejido 4 de diciembre de Gómez Palacio denunció abuso policial y extorsión de la Policía Municipal. Acudió a Asuntos Internos y asegura que no recibió apoyo de la corporación.

Relató que los policías suelen detener a los ciudadanos si traen auto nuevo o motocicleta para pedirles dinero, montos que van de los 500 a los 8,000 pesos.

La mujer, llamada María Luisa Moreno García, acudió a denunciar lo anterior al Departamento de Asuntos Internos de la corporación debido a que su hijo, Tomás Reyes, fue víctima de abuso policiaco.

No obstante, aseguró que no le permitieron señalar directamente a los elementos ni avanzar en esta denuncia que habría dado pie a una investigación con el argumento de que debían salvaguardar los derechos humanos de los policías.

Tomás fue presuntamente abordado por policías municipales mientras manejaba un automóvil nuevo, un Versa 2020. Había salido a comprar botana y bebidas en botella para regresar a su domicilio.

"Lo agarraron y hasta lo echaron a un basurero e incluso por eso le rasparon la defensa del carro. Una policía no quería dejarlo ir hasta que le diera 8 mil pesos, mi hijo le dijo que por qué le iba a dar dinero si no traía droga, si no andaba tomado ni había cometido ninguna falta y ella no paraba de preguntarle que para quién trabajaba, que por qué traía ese carro y le diera dinero", relata María Luisa.

"Fui a Asuntos Internos y le dije al licenciado que me llevara a la agente de la Policía y a los otros pero dijo que no podían traerlos, que por los derechos humanos y no sé qué tanto. Yo le dije que ahora tienen más derecho los delincuentes que las personas que somos honradas", dijo María Luisa aseguró que acudió porque además su hijo presuntamente fue golpeado con las armas de los policías quienes querían verlo hincado y que les pidiera perdón por el tono que usaba.

"Le llamaban perro a mi hijo y el licenciado de Asuntos Internos se justificó diciendo que nadie iba ahí a poner quejas. Yo le dije que si vinieran al rancho, habría una fila porque también a todos los de las motos les quitan el dinero asustándolos de que la moto es robada y no los dejan ir hasta que les dan mínimo 500 pesos".

Este problema ocurrió hace más de un mes y la patrulla señalada fue la 1012 de la Policía Municipal, según la quejosa, quien además dijo que una policía llamada Carmelita era la más insistente en cobrar indebidamente los 8 mil pesos por dejar ir al conductor.