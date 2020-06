Pasarán concierto de Depeche Mode

Depeche Mode y Live Nation ofrecerán este jueves 25 de junio en una única emisión en directo el concierto íntegro "Live Spirits" que se grabó en Berlín dentro de la última gira del grupo británico.

Se trata de la primera vez que sus seguidores podrán ver sin interrupciones aquella actuación que tuvo lugar en el legendario Waldbühne (Escenario del bosque) de la capital alemana, concretamente a partir de las 9 de la noche a través del canal de Live Nation en Youtube o de la plataforma Live From Home.

Con esta iniciativa, ha informado su discográfica, celebran la publicación solo un día después del documental "Depeche Mode: Spirits in the Fortest", que contiene algunos fragmentos del concierto en su metraje.

Dirigido por su colaborador habitual Anton Corbijn, responsable de muchos de sus icónicos videoclips, replantea el concepto de documental musical, centrando la narrativa en seis grandes fans de diferentes regiones del mundo ante la gira "Global Spirit Tour" de 2018.

Esta se prolongó durante dos años y congregó a más de 3 millones de seguidores en 115 conciertos alrededor de todo el mundo, también en España.

En este lanzamiento en DVD y Blue Ray, en una edición especial de cuatro discos, se incluirá el citado documental, el concierto que podrá verse este jueves de manera excepcional y dos CD con la banda sonora de la actuación.

En el repertorio sonarán piezas míticas como Personal Jesus, Just Can't Get Enough o Enjoy The Silence, pero también muchos de los temas que integraron su último disco de estudio, Spirits (2017), como Where's The Revolution.

Según el documental Historia del rock de la BBC , los músicos de Depeche Mode. "son los padres del rock electrónico"; el grupo está considerado uno de los mejores exponentes del género, siendo importantes precursores del uso del sintetizador como instrumento y del sampler como recurso musical, así como de la realización de videos musicales.

Ha vendido más de 120 millones de álbumes, sumando el total de ventas de sus discos en todo el mundo, incluyendo sencillos, convirtiéndose en el más exitoso grupo de música electrónica en la historia.

También fue elegido entre los 50 mejores grupos de música de todos los tiempos y uno de los 10 más influyentes de la música contemporánea. Según la revista Q, es «la banda de rock electrónico más popular que el mundo ha conocido.