Inhabilitan cancha deportiva en la colonia Provitec de Torreón

Una cancha deportiva en la colonia Provitec de Torreón fue inhabilitada por parte de autoridades estatales, fueron detectados varios jóvenes aglomerados y practicando deportes de contacto, actividades que aún no permite el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna por representar riesgo de contagio del COVID-19.

Fue durante el lunes por la noche que se reportó la situación al 911, lo que de inmediato generó una movilización de inspectores de la Coordinación de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila. Al arribar al lugar ubicaron al menos a 40 jóvenes practicando futbol y otros más aglomerados en un espacio a forma de espectadores, al establecer un contacto se les hizo saber de los riesgos sanitarios existentes, además de las determinaciones en ese sentido que han tomado las autoridades regionales.

"Fue un reporte que recibimos del C4 directamente y cuando llegamos pues nos encontramos con esa actividad, que recordemos que aún no está permitida por la Secretaría de Salud, todos los deportes de contacto no pueden llevarse a cabo aún en este punto de la pandemia... procedimos a inhabilitar el espacio, pero la medida no es siempre estar sancionando, el objetivo es que quienes organizan este tipo de actividades tengan conocimiento de los protocolos, que sepan que algunos deportes sí se pueden practicar, siempre y cuando haya la distancia social necesaria, uso de cubrebocas, en fin, que quede claro lo que está permitido, nosotros estamos en la mejor disposición de informarlos", señaló Luis Morales, titular de la oficina.

Agregó que el mismo lunes por la noche se tomó conocimiento de diversas actividades de baile recreativo y deportivo en sectores como Jardines del Sol, Fuentes del Sur y la colonia Ana, en los que aunque dentro de la actividad había distancia social, entre los espectadores se registraban aglomeraciones y falta de uso de cubrebocas.

En esos casos anteriores se procedió solamente a invitarlos a quedarse con la distancia adecuada y sus cubrebocas puestos, o bien dispersarse.

"Es bien importante hacer el contraste de que en el caso de la cancha de Provitec se inhabilitó el espacio por estar realizando una actividad no permitida, no se hizo lo mismo en las otras colonias por tratarse de activaciones físicas ya aprobadas por la autoridad, nosotros queremos ayudar a la población más a que conozcan lo que pueden hacer en estos tiempos... Tenemos incluso una línea de WhatsApp en la que los encargados de comités vecinales, de torneos y bailes, nos pueden llamar y ahí aclaramos dudas para evitar sanciones", señaló Morales, quien recordó que la línea 871-260-0971 funciona las 24 horas del día, incluso para reportar celebraciones con aglomeraciones sociales y negocios fuera de la norma.