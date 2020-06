Jefes de cuartel de ejidos de Gómez Palacio se manifestaron en la explanada de la presidencia municipal para exigir a la alcaldesa Marina Vitela que cumpla lo que prometió en campaña y lo que publicita en sus redes sociales pues aseguran que no les ha dado apoyos alimenticios en esta contingencia derivada del COVID-19.

"Venimos representando a la zona rural, somos jefes de cuartel por elección popular porque hubo votaciones. El problema es que, por ejemplo, yo tengo desde el 30 de marzo que metí unas peticiones al Ayuntamiento con copia de credencial de elector y no hemos recibido ni una sola despensa. Metí los papeles, más de 70 copias de credenciales de elector como requisito que me pidieron y me dijeron que me diera la vuelta después, que me iban a dar más. En el ejido Bucareli somos más de 600 habitantes y entonces llevé 150 copias de credenciales de elector pero igual no hemos recibido ni una sola despensa", dijo María del Refugio Ramos Aparicio, jefa de cuartel del ejido Bucareli.

En el caso de Aarón Guerrero, del ejido El Quemado, mostró el pliego petitorio con cinco puntos específicos. "Exigimos el apoyo alimenticio para las familias de nuestras comunidades ya que a raíz de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se han perdido muchos empleos y la necesidad se ha incrementado. Somos jefes de cuartel pero no somos tomados en cuenta ya que los pocos apoyos que llegan se han repartido a través de los comités municipales de Morena que ahora pareciera que son las autoridades municipales", dijo Guerrero. Mencionó que en el caso de El Quemado las autoridades municipales llevaron "unas cuantas cebollas" y docenas de huevo pero solo para 12 personas.

"Las entregan solamente para la foto y para decir que están trabajando pero en la realidad no llegan los recursos, hemos visto que es muy poco presupuesto para el campo", dijo.

Solicitaron además mejoras en la actuación de la Policía Municipal y arreglo de calles así como alumbrado y agua potable.

En esta ocasión solo acudió una comisión de jefes de cuartel de ejidos como La Aurora, San Roque, Estación Noé, Brittingham, 4 de diciembre Santoña, 6 de Octubre, El Volado, San Ramiro, Aedo, Planas, San Felipe, El Quemado, Los Ángeles, Bucarelli y El Triunfo.

"La gente está dispuesta a exigirle a la presidenta que cumpla lo que tanto promete ante los medios de comunicación y en redes sociales y que no lo vemos reflejado ya en la realidad en nuestros ejidos", dijeron las autoridades de estos ejidos.

Minutos antes de la protesta de los jefes de cuartel, se manifestaron los tianguistas de Gómez Palacio en la presidencia municipal, exigiendo a la presidenta Marina Vitela que les permita trabajar como lo hicieron con otros sectores comerciales.

Los inconformes se entrevistaron con las autoridades municipales y finalmente el Ayuntamiento acordó que los tianguis de la ciudad se reintegren a sus labores a partir de este martes 23 de junio, bajo estrictas medidas de sanidad y con protocolos adecuados a la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Se autorizó que los tianguis se pongan en operación con un horario de 17:00 a 21:00 horas los días indicados para cada uno de ellos y que por el momento no se duplique la presencia de comerciantes en las diferentes colonias.