Responde Gobierno a amenaza

Luego de que el Ejército detuviera a la madre, hermana y prima de José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa, este procedió a desafiar y amenazar al Gobierno federal.

En un comunicado, la Sedena informó de la aprehensión de María "N", Juana "N" y Rosalba "N", a quienes señaló como operadoras financieras del cártel. Fuentes oficiales confirmaron que se trata de la madre, la hermana y la prima de "El Marro".

El propio Yépez Ortiz, en dos videos, acusó que se habían llevado a su madre y que humillaron a la familia. "No crean que nada más porque se llevaron a mi madre... ahora pónganla que de operadora financiera, jefa del cártel", dice.

En la misma secuencia, Yépez Ortiz amenazó que será una "piedra en el zapato" para el Gobierno y que buscaría alianzas con "algunos de los señores de la frontera" para evitar la entrada del "Cártel Jalisco Nueva Generación" a su tierra.

Ante tales amenazas del presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el presunto criminal puede decir lo que quiera, pero su Administración no permitirá la violencia ni la anarquía.

"Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz: meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada", dijo en conferencia de prensa.

"Son expresiones que todos los que se ven afectados en sus intereses las manifiestan, guardadas las proporciones, pues son como las protestas que se hacen en contra del Gobierno, no es más que eso", agregó.

Dijo que la Federación decidió intervenir en el estado de Guanajuato porque había una situación muy grave e incontrolable.

"Lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre. Muchos, muchos muertos, es lamentable lo que está pasando, enfrentamientos en los que asesinan a mujeres, a niños, se puede decir: 'es pleito de bandas', sí, pero son seres humanos y no se puede permitir que esto suceda", declaró.

El presidente dijo que no puede permitir que se caiga en la anarquía, el desorden y mucho menos que se pierdan vidas humanas.

Recordó que Guanajuato representa 15 % a 20 % de los homicidios del país. "Por eso intervino la Federación, porque era una situación incontrolable", argumentó.

Agregó que el Gabinete de Seguridad dará esta semana un informe al respecto porque Guanajuato es un caso especial.