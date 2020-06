Alista AMLO primer paquete de denuncias contra 'factureros'

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que alista un primer paquete de denuncias penales contra factureras que -dijo- crearon un sistema fiscal informal, que según las proyecciones pudieron evadir hasta el 30% de los ingresos del gobierno, "un fraude monumental".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que tan solo ese primer paquete equivale a 50 mil millones de pesos, pero señaló que el fraude podría ser superior a los 300 mil millones de pesos.

Aseguró que para no caer en lo espectacular, por dignidad, mantendrán en reserva los nombres de los contribuyentes involucrados, pero se les notificará para que puedan regularizarse.

El titular del Ejecutivo comentó que desde hace una década comenzaron a operar empresas factureras.

"Emitían facturas apócrifas y con mecanismos de lavado de recursos, terminaban los contribuyentes por no pagar completos los impuestos, a veces no pagaban nada, se creó como una especie de SAT paralelo, se creó un sistema fiscal informal en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas empresas, medianas y grandes, a ciudadanos que tenían que pagar impuestos y se cometió un gran fraude, nosotros no podemos callar, porque estaríamos encubriendo", expresó.

El Jefe del Ejecutivo criticó que en el pasado se toleró esa práctica ilegal hecha por "los fifís de los despachos contables vinculados con los funcionarios públicos".

"A la vista de todos estos factureros grandes residencias, aviones privados, aplaudidos por todos y todavía estoy seguro que piensan que no son delincuentes, pero ellos no, si tienen roce social, si juegan golf con los altos funcionarios, si se van a esquiar juntos, cómo van a ser delincuentes", ironizó.