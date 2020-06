Niega Ansel Elgort acusaciones de asalto sexual

El actor neoyorquino Ansel Elgort, conocido por la cinta The Fault in Our Stars y por su próximo papel protagonista en el West Side Story de Steven Spielberg, negó rotundamente haber asaltado sexualmente a una joven de 17 años en 2014, como afirmó en las redes sociales el pasado viernes una usuaria identificada como Gabby.

Elgort, de 26 años, confirmó en una publicación de Instagram en la noche del sábado que conoce a la chica que lanzó la acusación y que mantuvo relaciones sexuales con ella, pero asegura que se trató de una interacción "legal y completamente consentida". La reacción del joven intérprete se produce después de que Gabby afirmara en Twitter que Elgort abusó de ella cuando tenía 17 años y era una de las seguidoras del actor. En esta publicación, explicó que ambos se conocieron a través de las redes sociales, y que ella perdió la virginidad con Elgort, momento en el que, pese a los "lloros de dolor" que estaba sintiendo en su primera relación sexual, el intérprete nunca le preguntó si quería que parara. Elgort afirmó por su parte en Instagram que aunque no puede decir que "entiende" los sentimientos de Gabby, "su descripción de lo sucedido simplemente no es lo que pasó". "Nunca he asaltado a nadie y nunca lo haré", afirmó tajante. "Después, confirmó que ambos se conocieron en 2014 en Nueva York, cuando él tenía 20 años, y explicó que "desafortunadamente", él no manejó bien la ruptura de la relación. "Dejé de responderla, lo cual es algo inmaduro y cruel. Sé que esta disculpa tardía no me absuelve de mi comportamiento inaceptable cuando desaparecí", agrega Elgort, quien dice sentirse "asqueado" y "profundamente avergonzado" por la forma en la que actuó al cortar su relación. Gabby también habló en su descripción del encuentro con Elgort la reacción del actor a su llanto: "en lugar de preguntarme si quería dejar de tener sexo sabiendo que era mi primera vez y que estaba llorando del dolor y no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron 'hay que ablandarte'". Ansel Elgort nació el 14 de marzo de 1994 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, hijo del fotógrafo Arthur Elgort y la directora Grethe Barrett Holby, siendo el menor de tres hermanos; Warren Elgort, un editor, y Sophie Elgort, también fotógrafa.