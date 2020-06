Palencia realiza inusual presentación

La presentación de Francisco Palencia como el primer director técnico en la historia del Mazatlán FC se realizó este sábado. La novedad fue que no hubo medios de comunicación, ni siquiera por video conferencia, así que Palencia se hizo, él mismo, las preguntas y claramente las contestó: "Cómo ya sé qué me van a decir, yo mismo me voy a preguntar y me voy a responder", dijo.

Comenzó con un: ¿Qué significa ser el primer técnico del Mazatlán? "Estoy muy contento de ser el primer técnico y comenzar a escribir historia. Es un equipo nuevo, que sólo tiene futuro, que solo mira para adelante, y vamos para allá". Hubo un miembro del cuerpo técnico con COVID-19, y ante esto, dijo: "Estamos tranquilos. Todos los demás salimos negativos. La persona que dio positivo está en su ciudad en cuarentena". Explicó los objetivos del equipo bajo su cargo. "Estoy feliz con ellos. Tienen una gran disposición al trabajo y eso me dice que quieren ganar y ver a un equipo ganador. Somos nuestras acciones. El primer objetivo es jugar bien, lo que queremos como cuerpo técnico es que seamos protagonistas y que seamos un equipo que siempre tenga la pelota y defensivamente estar juntos y presionando para recuperar la pelota lo más rápido que se pueda. El segundo objetivo es clasificar, este es a corto plazo. El tercero es a largo plazo, y es mantener al Mazatlán en los primeros sitios de la tabla permanentemente y así pelear por el campeonato". Finalmente mandó un mensaje a la afición. "Venimos a crear un futuro, y necesitamos de su apoyo. Llegamos para quedarnos". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste