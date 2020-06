Sergio Mayer lamenta que HBO retirara programa de Chumel Torres

El diputado Sergio Mayer externó su desacuerdo con la decisión de HBO de retirar temporalmente de su plataforma el programa de Chumel Torres.

"Las expresiones de la cultura popular son parte fundamental de una democracia sana y participativa, y deben ser respetadas. Lamento el hecho de [email protected] suspendiera el programa de @ChumelTorres. Los invito a reconsiderarlo".

Muchos usuarios mostraron rechazo al mensaje de Mayer:

"Increíble la confusión de libertad de expresión con racismo, clasismo y discriminación! Muy mal los que respaldan a Chumel. La muerte de periodistas eso sí es coartar la libertad de expresión". "@mario_delgado este individuo no puede seguir fungiendo como presidente de la comisión de cultura en la @Mx_Diputados, no puede anteponer el interés personal y mucho menos no distinguir entre cultura popular y clasismo Levante la mano quien esté de acuerdo @SergioMayerb". "Confundir un derecho, normalizando la violencia de género, etnia, nivel social y económico, habla más de quien defiende, que de aquel agresor. No te confundas Mayer, recomiendo mucho darle una ojeada a Ley para la prevención y erradicación de la violencia".

HBO anunció la tarde de este viernes la suspensión del programa "Chumel con Chumel Torres" conducido por el comediante mexicano del mismo nombre, quien se volvió tendencia en redes sociales por hacer declaraciones sobre el racismo.

El canal de televisión informó que se llevará a cabo una investigación acerca de las declaraciones hechas por el comediante, quien se volvió tendencia luego de ser invitado a un foro sobre racismo del Conapred.