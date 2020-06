Aumentarán camas para atención de COVID-19

Debido a la cantidad de contagios que se han registrado en la región Laguna de Coahuila, Miguel Riquelme, gobernador del estado, anunció que se incrementará el número de camas destinadas a la atención de pacientes COVID; serán alrededor de 80 nuevas.

Para ello, se contempla incrementar la capacidad de hospitalización en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Hospital General, pues actualmente se cuenta con un total de 224 camas y se tiene ocupado el 73 %.

"Ya estamos listos. La parte del Seguro Social, creo que la clínica 71 es una de las mejores que tenemos en la región Laguna; de 70 camas existe la posibilidad de ampliarlas a 122; además de ello, el Hospital General tiene la capacidad de ampliar a 30 camas", indicó Riquelme.

Aseguró que no existe una inversión adicional para incrementar el número de camas, pues incluso en el caso de los ventiladores que se tienen disponibles en otras partes, serían trasladados a La Laguna en caso de ser necesario.

"Ahorita, la verdad es que el número de ventiladores no ha sido una problemática; el número de camas ocupadas, sí. No nada más son ocupadas por quienes son confirmados por COVID, si no quienes son casos sospechosos y utilizan una de las camas", indicó el gobernador del estado.

Con relación a las estadísticas a nivel nacional, en el caso de letalidad, Coahuila se encuentra en el ranking número 24, aquí con una tasa del 4.3 por ciento por cada 100 mil habitantes y en el caso de los positivos que hoy ocupa Coahuila; también se ubica en el ranking 21 a nivel nacional.

"Lo único que preocupa es la Comarca Lagunera, y sobre todo por su colindancia con Durango, la complejidad que existe de la propia atención medica que tiene la gente de Gómez Palacio; su mayor parte se atiende en Torreón en la comarca Lagunera; eso nos complica el seguimiento de casos positivos", manifestó Miguel Riquelme.