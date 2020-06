Pedirán reanudar reuniones de salud en Torreón para evitar confusiones

La presidenta de la Comisión de Salud Pública en Cabildo de Torreón, Maria Elena Mireles, dijo que ante las "dudas" que manifiesta el alcalde Zermeño sobre el manejo de cifras de muertes por COVID-19 en el municipio, solicitarán de nueva cuenta que se hagan las sesiones correspondientes del Consejo Municipal de Salud, mismo que no tiene actividades regulares desde que fue instalado en abril pasado.

Mireles señaló que al tener una mayor actualización y coordinación dentro del Consejo Municipal de Salud, se podrían evitar confusiones en las cifras que reporta la Secretaría de Salud de Coahuila, que hasta el momento son "la única fuente de información" de referencia de la pandemia.

"Desafortunadamente, no se tiene la información veraz porque nada más se formó el Consejo y no hemos tenido ninguna reunión, solamente fue la instalación del Consejo y todo es por las redes, por el Whatsapp, ahí nada más informan, pero no tenemos en sí un informe coordinado real... lo único que se tiene es el dato del estado, no estemos echando culpas de que no es la estadística real, si como municipio no hacemos el esfuerzo de generar lo propio", reclamó la regidora de Morena.

La edil dijo que, de forma personal, ha llevado a cabo visitas en centros hospitalarios de Torreón para verificar la ocupación de camas y protocolos de ingreso, encontrando que existe una mayor cantidad de atenciones en las últimas semanas, además de que existen aún dinámicas definidas para el ingreso de pacientes con síntomas graves del COVID-19.

Señaló que por escrito insistirá en la reunión del Consejo Municipal de Salud la próxima semana.

Datos concretos de pandemia

