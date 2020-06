Estudiante local se queda en La Voz

El lagunero, Fernando Sujo, forma parte de los 42 integrantes del equipo de Christian Nodal en La Voz Azteca.

La noche del pasado martes, Fernando estuvo en las audiciones del programa. Cantó el tema Llamarada.

La potente voz del chico de 16 años de edad logró que Nodal, María José, Ricardo Montaner y Belinda voltearan sus sillas.

"Te veo de verdad haciendo una carrera muy larga...definitivamente creo que podrías llegar a ser finalista de esta emisión de la Voz", le externó María José bastante emocionada.

"A mí me encantó también la luz que irradias… estabas sintiendo la canción. Me encantaría que me escogieras a mí. Estoy segura de que juntos podemos llegar a la final de este programa", le dijo Belinda al oriundo de la Comarca.

Por su parte, Montaner le manifestó a Sujo: "Todo eso que ellos van a hacer, que lo voy a hacer yo también, súmale que te voy a tratar como un hijo y te voy a cuidar mucho".

Al final el estudiante de la Universidad Autónoma de La Laguna decidió irse con el intérprete de Adiós amor y Probablemente.

"Cantas impresionantemente", le dijo Nodal a Sujo, "Yo a los 16 me estaba comiendo los mocos todavía y todavía ni cantaba", añadió sorprendido.

"Yo siempre soñé con este momento desde que estoy muy chico… desde los ocho años empecé con este tipo de ambiente musical", señaló Fernando a los jueces.

En La Voz Azteca; María José, Christian Nodal, Belinda y Ricardo Montaner tendrán 42 cantantes; después, por medio de enfrentamientos, se quedarán con poco más de 10 cada uno de los cantantes.