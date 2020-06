El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño solicitará revisar las actas de defunción para comprobar que en realidad las autoridades de salud se encuentren trabajando "con rigor", dado que tiene información respecto a fallecimientos que se han catalogado como COVID-19, cuando en realidad son por otras causas médicas.

Fue durante el jueves en la mañana que el alcalde Zermeño acudió al Subcomité Técnico de Salud, reunión realizada en el Centro de Convenciones de Torreón, ahí reiteró a los representantes del Gobierno de Coahuila su llamado a manejar de forma clara y transparente las cifras de contagios y fallecidos a causa del COVID-19, especialmente en Torreón donde se "aplican hasta el doble o triple" de pruebas que en otros municipios de la entidad.

Al salir del encuentro, el alcalde fue claro al señalar que "no todos (fallecimientos) son por COVID, no todos y me consta que algunas muertes de cáncer y de otras cosas que las están sumando como muertes por COVID, pero no quiero minimizar, a lo mejor son más, a lo mejor son más pero pues digo, somos una población de 800 mil ¿Cuántos mueren normalmente en Torreón más allá del COVID?".

Dijo que en próximos días insistirá ante el gobernador, Miguel Riquelme, en que se tenga un manejo de mayor precisión en los reportes de casos, esto mediante los reportes diarios de la Secretaría de Salud, en el que frecuentemente se publican casos o muertes que corresponden a tiempo atrás.

“Nosotros hemos pedido rigor en la información, si a todas las muertes que hay les vas a achacar que son muertes por COVID pues mal andamos, vamos a revisar también las actas de defunción… no pues es que de repente se les ocurre que ya hubo diez muertes y le suman”, advirtió Zermeño.