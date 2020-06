Mejora salud de la actriz Cecilia Romo; le quitan sedación y respirador

Una agradable sorpresa es la que se llevó Claudia Romo Edelman, cuando recibió una llamada del hospital Médica Sur, para anunciarle que había novedades con respecto a la salud de su mamá, la actriz Cecilia Romo.

"Ceci sigue bien, sigue mejor. Continuamos con los planes de sacarla de terapia intensiva, me voy a México el 29 de junio para lograr sacarla el 1 de julio si todo va bien. Quiero compartir una foto de la llamada que tuve sorpresivamente ayer (16 de junio) del hospital, cuando me llamaron y me dijeron que Ceci estaba abierta para hablar, que estaba tan despierta como para hablar. Mi mamá me mandó besos, como le manda a todos los enfermeros y los médicos y por lo tanto es la paciente favorita de ese piso", dijo Claudia Romo.

Romo Edelman comentó que la casa que alquilaron cerca del hospital donde se encuentra su madre, ya está siendo y equipada con lo necesario para recibirla, lejos de bacterias e infecciones hospitalarias que tanto han complicado la salud de la actriz, quien supero satisfactoriamente el COVID-19.

"Ojalá vean en esta foto la sonrisa de una guerrera, la sonrisa de alguien que sabe que ha sido una lucha constante y difícil pero que está viva, que agradece a todos sus médicos estar aquí. A todas aquellas personas que puedan cuidarse y puedan proteger a sus padres del Covid, tómenselo en serio, yo no le deseo a nadie estos 75 días de una tragedia que nos ha costado tanto como familia. Por favor cuídense, estoy segura que esas son las palabras de Ceci Romo para todas y cada una de las personas que están en nuestro México querido, en este pico de la pandemia".

La actriz Cecilia Romo fue hospitalizada el 6 de abril debido al COVID-19, dos semanas estuvo en terapia intermedia pero debido a una bacteria en un pulmón (contraída en el hospital) fue llevada a terapia intensiva, donde tuvieron que intubarla y ponerla en coma inducido por cuatro semanas, en la quinta semana le hicieron una traqueotomía para ayudarla a respirar debido a que sus pulmones estaban mejor y dos pruebas, una directa al pulmón, dieron negativo a coronavirus.

El 15 de mayo le habían retirado ya el respirador y había despertado del coma, pero dos días después presentó una hemorragia pulmonar y le regresaron toda la ayuda mecánica para que respirara; fueron necesarias transfusiones para su recuperación. De nueva cuenta pudo respirar por ella misma y le hicieron un procedimiento para alimentarla por el estómago. Una fuerte anemia hizo imperante una nueva transfusión.

La semana pasada Cecilia Romo presentó una nueva hemorragia y los médicos lograron controlarla nuevamente. El pasado lunes la actriz de telenovelas como Yo amo a Juan Querendón o Como tú no hay dos, le fue retirada la sedación y el respirador debido a su mejoría.