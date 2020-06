Adrián Lozano recuerda buenos momentos con Santos Laguna

Con un rendimiento notable durante el Apertura 2019 que lo catapultó incluso a ser considerado en la selección nacional mayor, el lagunero Adrián Lozano ha experimentado un meteórico ascenso con los Guerreros del Santos Laguna.

El medio volante de apenas 21 años de edad, fue pieza clave en el esquema de Guillermo Almada durante el torneo en el que Santos se adjudicó el liderato del torneo, aunque lamentablemente no pudieron refrendar el rendimiento durante la liguilla. Sin embargo, el crecimiento que experimentó Lozano como futbolista, fue exponencial y le brinda la confianza para seguir creciendo con los Albiverdes, en cuyas redes sociales oficiales, compartió su experiencia a través del segmento "Guerreros a Fondo".

Lozano recuerda con firme memoria y mucha emoción, sus primeros minutos en la Liga MX con el equipo de sus amores: "son fechas que no se olvidan. El 21 de julio de 2019 es un día que siempre voy a tener presente, y más contra un equipo como lo es Chivas, con el Estadio Corona lleno. A la siguiente jornada frente a Juárez me toca anotar mi primer gol en Primera División; cuando anoté la verdad no supe ni para dónde correr. La verdad ha sido algo muy bonito, es algo para lo que te preparas mucho tiempo y ya cuando estás ahí lo disfrutas al máximo. El Club, el equipo y las instalaciones vuelven esta experiencia todavía mejor", aseguró.

El nacido en Torreón ha vivido un largo proceso de formación con Santos Laguna desde la categoría Sub-12, llegando hasta el primer equipo, en el que acumula vivencias enriquecedoras que lo han marcado: "la convivencia que tengo con todos. Uno nunca se imagina lo cercano que convives con Julio Furch, con Brian Lozano, con Jonathan Orozco… más porque son jugadores con mucho talento y sobre todo con personalidad. Me marcó mucho tener mi lugar en el vestidor del primer equipo, porque es algo muy bonito, y que me dejó en shock".

Adrián ha forjado una amistad con el goleador Julio Furch, quien no ha escatimado en consejos para el talentoso zurdo: "hubo un tiempo en el que platiqué mucho con Julio Furch cuando estuvimos en la pretemporada, es mi compañero de habitación y me ha dicho que siga trabajando, que las oportunidades van a estar y que hay que estar listo para aprovecharlas, porque el tren solo pasa una vez; que trabaje porque me queda mucho camino por recorrer", recordó.

De cara a un nuevo torneo, Lozano sabe que deberá trabajar duro para volver a ganarse un puesto en el once inicial, por lo que se comprometió a tener el esfuerzo como insignia: "en el aspecto personal, quiero volver a la titularidad con el equipo, a conseguir anotaciones para ayudar a mis compañeros en los partidos, en lo grupal queremos el campeonato".