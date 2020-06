Reeditan material de Fleetwood Mac

El tercer álbum de estudio de Fleetwood Mac, Then Play On, será reeditado en CD y vinilo el 18 de septiembre de 2020, a través de la compañía BMG.

Esta edición de lujo contará con la lista de canciones original del Reino Unido, más cuatro pistas adicionales, todo el material está remasterizado a media velocidad para un rango dinámico, y con la versión de vinilo 2LP presionada en 180g de material negro para audiófilos.

Mientras que el CD vendrá con un libro de pasta dura, el 2LP contará con dos libros de 16 páginas, ambos con nuevas cubiertas de pasta blanda del biógrafo de la banda, Anthony Bozza, y un prólogo del propio Mick Fleetwood.

La edición Celebration servirá como preámbulo al lanzamiento mundial de la película Mick Fleetwood And Friends Celebrate The Music Of Peter Green, que se realizará a finales de este año.

Lanzado por primera vez el 19 de septiembre de 1969, Then Play On fue el primero de los álbumes originales de Fleetwood Mac en presentar a Danny Kirwan, y el último en contar con Peter Green.

Tomando su título de la línea de apertura de Twelfth Night, de Shakespeare - "If the music is love's food, play on" - el disco ofreció un rango estilístico más amplio que el blues clásico de las primeras producciones del grupo.

Con algunas de las primeras canciones más notables de Fleetwood Mac, como The Green Manalishi, Searching for Madge y Oh Well, parte 1 y 2, el álbum es considerado como uno que lleva el género a otro nivel.

Then Play On llegó al número seis en el Reino Unido, convirtiéndose en la cuarta producción de la banda en el Top 20 de éxitos seguidos, así como en su tercer disco en alcanzar el top ten.

Fleetwood Mac es una banda de rock nacida en 1967 en Londres, que a lo largo de su carrera ha sufrido constantes cambios en su alineación y ha tenido diversos períodos de popularidad. Fue fundada por los vocalistas y guitarristas Peter Green y Jeremy Spencer, el bajista Bob Brunning y el baterista Mick Fleetwood. Con la posterior llegada de John McVie y Danny Kirwan. El apellido de John McVie combinado con el de Mick Fleetwood fue escogido para titular la banda y junto a él son los únicos músicos que han estado en toda la carrera de la agrupación inglesa.