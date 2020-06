Gastamos más agua que los europeos: AMD

El promedio de consumo de agua potable de los habitantes del municipio de Durango es superior al de los europeos, en ocasiones hasta por el triple.

Rodolfo Corrujedo Carrillo, Director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), explicó que el consumo promedio a nivel nacional es de 250 litros por habitante al día; mientras que en la capital duranguense se consumen hasta 350 litros diarios.

El titular del organismo descentralizado, ofreció el comparativo de que en Europa el consumo promedio es de menos 150 litros al día; es decir, en Durango se llega a triplicar el consumo promedio que tiene un europeo.

"No sé si sea porque allá sí es carísima el agua, tal vez esa sea una de las razones. Pero como quiera que sea recordemos que el agua no es un recurso renovable en el corto plazo, no podemos simplemente disponer de ella en forma abundante", señaló Corrujedo Carrillo.

En el caso particular de Durango, la cultura de consumo de agua trae como consecuencia el abatimiento del principal manto freático que abastece a la población a un ritmo de 27 centímetros al año.

Sin embargo, existen zonas de la capital que presentan mayores problemas de desabasto de agua que otras.

Es el caso particular de los fraccionamientos Las Alemedas, rumbo a la salida carretera a Mazatlán.

Por diferentes vías, habitantes de este sector han evidenciado que llegan a pasar meses sin que el agua alcance a subir a los tinacos; que el suministro es principalmente durante las madrugadas y apenas para alcanzar a caer a las cisternas, pero quienes no la tienen, padecen más el desabasto.

A este respecto, Corrujedo Carrillo explicó que el problema en las diferentes etapas de Las Alamedas radica definitivamente en la fuente de abastecimiento, pues el pozo está agotándose. "Es un pozo que en un principio los desarrolladores tenían contemplado cierto crecimiento, superó el crecimiento a la capacidad de producción del pozo y en ese sentido se está acabando el agua en esa parte", precisó.

La solución inmediata que está asumiendo AMD es interconectar a Las Alamedas con otras fuentes de abastecimiento, con lo que ciertas partes han podido normalizar su abastecimiento.