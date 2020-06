José Eduardo Derbez sube la temperatura de su canal de YouTube con Niurka

Ahora sí que José Eduardo Derbez tuvo un programa en su canal de YouTube, sólo para adultos, y es que su invitada ,como es su costumbre, no tuvo pelos en la lengua y habló de sexo, mostró sus tatuajes y dio uno que otro raspón a sus colegas, nos referimos a Niurka.

La cubana, quien lució con el pelo corto fue la invitada en esta ocasión del hijo de Eugenio Derbez y ahí en la charla, entre copa y copa y un mucho de relajo reveló varios aspectos de su vida.

En la serie de preguntas, José Eduardo la comparó con Carmen Salinas debido a que siempre da su opinión con cualquier tema, a lo que la cubana respondió que ella no busca quedar bien con nadie.

"La diferencia que hay entre Carmelita Salinas y yo es que Carmen dice lo que le conviene. Evade y es sarcástica. Yo soy sarcástica pero no evado y no digo lo que me conviene, yo digo las cosas como son".

El actor mexicano mostró la confianza que tiene con la bailarina y la retó a un juego que consiste en una serie de preguntas y si se responde de manera afirmativa, se debe tomar un poco de alcohol, a lo que Niurka contestó que las bebidas sacan a relucir su intimidad.

"Con un tequila a mi se me afloja el mastique, se me aflojan las patas".

Ahi fue el mento en que los dos tuvieron que mostrar todos sus tatuajes, que por supuesto Niurka tiene algunos en partes no visibles y privadas, pero que ella sin ningún problema se los mostró a su interlocutor.

Durante la sesión, la actriz de 52 años también dio detalles acerca de su vida sexual, donde mostró no tener miedo de tocar dichos temas.

"Una de las cualidades que tiene mi personalidad es que soy una exploradora de la vida. Yo creo que uno nunca termina de aprender, vivir, ni de explorar, de vivir aventuras. Cada cabeza es un mundo, cada romance es diferente, es una nueva aventura".

También aclaró los rumores acerca de su supuesta enemistad con Ninel Conde.

"Es más show de los medios amarrando navaja, llevando y trayendo. No voy a negar jamás que yo me divierto, participo, me río cuando las preguntas y comentarios son serios, que repercuten socialmente, sí respondo porque es importante que la gente conozca a Niurka".