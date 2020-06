'Rubí' no es un modelo a seguir: Camila Sodi

Se llama "Rubí" y es una mujer sumamente atractiva, de esas que "paran el tráfico" en la calle, de esas que son capaces de conseguir lo que quieren al tronar de los dedos, de esas que pagan las consecuencias de querer llegar a donde quieren llegar, aunque eso implique ser cruel, inhumana.

A diferencia de innumerables telenovelas en las que las protagonistas son mujeres sumisas, que esperan a un hombre que las engaña o que no está convencido de su amor, "Rubí" va por lo que quiere, a costa de quien sea, incluso del verdadero amor.

La telenovela, creación de la gran escritora de telenovelas en México, Yolanda Vargas Dulché, fue primero una historieta lanzada en 1963 por la revista Lágrimas, risas y amor, de Editorial Argumentos (EDAR).

En televisión ha tenido distintas versiones, una protagonizada por Fanny Cano en 1968 y producida por Valentín Pimstein; otra del productor José Alberto Castro, en 2004, seguramente una de las más recordadas por tener como protagonista a Bárbara Mori.

También existe una película del director Carlos Enrique Taboada, con Irán Eory como protagonista.

Este lunes llega a la pantalla de Las Estrellas una nueva versión de Rubí protagonizada por Camila Sodi, estrenada previamente por Univisión. La actriz dijo a El Universal que "Rubí", definitivamente, no es un modelo a seguir.

"Si bien antes era como esta sensación de ‘ah, qué chingón que es una perra’ porque sentíamos una necesidad feminista de liberarnos, creo que ahora esta versión es como: ‘no, tampoco es por ahí’. De hecho ella está muy trastornada. Ya sé que es una telenovela pero si te clavas como me gusta clavarme, es una mujer con trastornos mentales, con trastorno narcisista, sin autoestima, un chorro de cosas que están permeando a nuestra sociedad y de las cuales tenemos que hablar porque nos las impone una cultura machista".

Si hay algo que le costó muchísimo trabajo a la actriz, fue meterse en los sensuales atuendos de su malvado personaje.

"Lo más complicado era meterme en esos vestidos de embutido que eran como un salchichón y los push-up bras que usaba también. Terminaba el día y por fin respiraba, yo creo que me sentía como en un corsé de María Antonieta o Kim Kardashian, era muy intenso meterse en esos vestuarios".

Cuando a Bárbara Mori le ofrecieron hacer "Rubí", en 2004, ella estaba cansada de hacer a las mismas protagonistas sumisas que inundaban la pantalla y aun así rechazó la oferta, como ella misma contó en un Ted Talk reciente.

"La empresa quería firmar como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos, buscarían alguien más y yo estaba absolutamente segura que no daría seis años de mi vida a hacer lo mismo, quería hacer cine y en ese momento los actores de televisión no éramos bien recibidos".

Camila está contenta por la posibilidad de que el público mexicano conozca a "Rubí" desde el pasado lunes a las 21:30 horas por Las Estrellas, pero también dijo, muy consciente, que le parecía muy curioso meterse en los vestidos del personaje y andar por las calles por las que andaba la sensual "Rubí".

"Me parecía chistoso andar vestida así en la calle o por los barrios en los que andábamos, totalmente una chava fuera de contexto caminando por la calle en un taconzote y mini vestido, porque no hay manera que yo me vista así en la vida real".

La historia llega con menos capítulos y las actuaciones de José Ron como su coprotagonista, al igual que Marcus Ornellas y Rodrigo Guirao entre los galanes. Además de Kimberly Dos Ramos como "Maribel", Tania Lizardo como "Cristina" y Mayrín Villanueva como doña "Refugio".