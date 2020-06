Alejandro Rodríguez quiere que el 'Tuca' Ferretti se quede en Tigres

Regresó, después de dos años, el ingeniero Alejandro Rodríguez a la presidencia de los Tigres.

Y dejó claro que él quiere que Ricardo Ferretti se quede al frente del equipo norteño: "Ricardo Ferretti se irá hasta que me diga, ya no quiero. Cuando me diga que le cuesta trabajo levantarse para ir a entrenar".

Además de que señaló que se está tratando el pago diferido con sus jugadores, para apoyarse entre todos…

Después de retirarse de la dirigencia felina en el 2018, "tenía ganas de dedicarme a otra cosa, ser mi propio jefe", el Inge volvió, "muy ilusionado, con muchas ganas de trascender…".

Fue intempestivo su regreso.

La salida de Miguel Ángel Garza tomó por sorpresa a muchos, pero afirma: "La casa está en buen estado. No hay problemas…".

Negó de forma tajante, que Garza se haya ido por malos manejos, "no, para nada, no, no, no. Aquí somos muy transparentes, tenemos muchos controles. Garza se fue porque quería armar otros proyectos, también tiene que ver con la edad, en este negocio se te van los años y cuando volteas ya tienes edad y no hiciste todo lo que querías. A mí me pasó, quería iniciar mi propio negocio, ser mi propio jefe".

Ahora vuelve con un Tigres casi igual que lo dejó, con los mismos jugadores, con la misma afición y con el mismo Ricardo Ferretti en el banco, como desde hace ya más de 10 años… "Encontré al 'Tuca' trabajador, al 'Tuca' comprometido. Ya hablamos con él, con el cuerpo técnico (al que se une Marco Antonio 'Chima' Ruiz) y está todo bien, ahí vamos, escaloncito a escaloncito".

Reafirmó: "'Tuca' se queda hasta que siga con el compromiso de luchar. Me dijo que cuando se despierte y no sienta ganas de ir a entrenar ese día dice adiós. Ese día voy a su casa a hablar con él y ver qué haremos. Pero hoy todo sigue igual, pero déjeme llegar, apenas me ando acomodando de nuevo".

Tigres se preparaba para los cambios que habrá en el futbol mexicano: "Hay una nueva realidad y hay que llegar caminando a ella. No sabemos cómo va a estar exactamente lo de los espectadores. Con lo del turismo. Con lo de las industrias, y el futbol es parte de la industria".

El futbol, "debe de adaptarse, los jugadores deben de refrendar su compromiso. He leído que en Europa las grandes figuras han sacrificado el 30 o 50 por ciento de su sueldo para apoyar al club…".

En el club regio, se está analizando varias posibilidades: "Hay jugadores con contratos vigentes, se va a hablar con ellos para saber cómo actuar, pensamos en hacer diferimientos, pero déjeme llegar, déjeme me acomodo".

También hay que hablar con "nuestros socios, porque eso son. Hablar con Televisa, con nuestros patrocinadores. Tigres no se va a morir, el futbol no se va a morir.

Tenemos que responderle a la afición. Hemos detenido la venta de abonos, que nunca han sido caros, pero ahora para qué… Hay que hallar la forma de que todos sigamos unidos y saquemos para adelante esto… Pero déjeme llegar, apenas me ando acomodando".