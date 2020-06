Aclara Estado manejo de cifras COVID-19

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, aclaró que la diferencia de cifras entre la Federación y el Gobierno estatal en el tema del COVID-19 se debe a una mayor carga laboral en cuanto a la toma de muestras; negó que se trate de ocultar el panorama real de contagiados, hospitalizados y fallecimientos en la entidad.

Riquelme Solís señaló que, al menos en los casos de Coahuila y Nuevo León, se mantiene una estrategia de mayor muestreo para ubicar en mejor medida la ruta de contagios, lo que permite además anticipar atenciones médicas y evitar otras complicaciones, escenario que, según el gobernador de Coahuila, implica una mayor labor de captura de datos y que a veces no llega a ser reportada en tiempo real ante la Federación.

"Es cuestión de que empatemos, ya en estos días tiene que quedar totalmente igual, o al menos parejo, como se ha ido en las últimas semanas; el mayor número de decesos se ha dado en el Seguro Social lamentablemente, entonces es nomás empatar información...

Tenemos exceso de trabajo y poco a poco se van a ir liberando los resultados de las pruebas que se tienen, aquí el tema es que se atiende de manera inmediata a quien sale positivo, no por ende se dejan de hacer las cosas que se tienen que hacer en el estado".

Respecto al hecho de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, haya dicho en su conferencia vespertina las diferencias de cifras con Coahuila en lugar de entablar comunicación directa con las autoridades estatales, Riquelme aseguró que "no son las formas", además destacó que la entidad "va a la vanguardia" en cuanto a su estrategia de atención al COVID-19, a diferencia de lo que ocurre en términos nacionales.

"Primero el uso de cubrebocas no era bueno, luego fue bueno y luego otra vez ya no es bueno el uso de cubrebocas; lamentablemente hay muchísimas contradicciones en el Gobierno federal, que si les estuviéramos haciendo caso ya hubiéramos tenido meses de retraso. Ahorita Coahuila va a la vanguardia, tiene el número de pruebas adecuadas y además no quiere pelear con nadie, Coahuila está viendo por sus ciudadanos".