Nickelodeon 'saca del clóset' a Bob Esponja

A través de Twitter, la página oficial de Nickelodeon se unió a la celebración del orgullo gay y posteo un tweet en donde "Korra" (Avatar y La leyenda de Korra), "Schwoz Schwartz" de (Henry Danger) y el ciudadano de Fondo de Bikini forman parte de la comunidad.

"Celebrando #Pride con la comunidad LGBTQ + y sus aliados este mes y todos los meses", se lee en el tweet.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month

