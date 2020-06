Recuerdan al pop de antaño

Parchís, Timbiriche, Kabah y RBD, fueron grupos de pop que marcaron la vida de muchas personas durante varias generaciones, razón por la que Yolanda Ventura, Mariana Garza, Federica Quijano y Maite Perroni se juntaron para recordar algunas anécdotas que vivieron en sus respectivos grupos, así como compartir sus enseñanzas de vida con todos sus seguidores.

Las cuatro cantantes se juntaron en una transmisión en Facebook, en donde empezaron a recordar lo importante que fue para cada una de ellas, poder haber pertenecido a grupos musicales que trascendieron en la escena musical.

La primera en comenzar fue Yolanda quien fuera integrante de Parchís, un grupo infantil que alcanzó la fama en España y Latinoamérica entre 1979 y 1985.

"Parchís me enseñó a convivir con los demás, a llegar a acuerdos, me dio una experiencia de vida, de supervivencia en mi vida adulta…", comentó la cantante.

Mientras que Mariana recordó aquellos tiempos cuando Parchís ya era famoso con temas como Hola amigos, La canción de Parchís, Don diablo y muchas más, mientras Timbiriche arrancaba con su carrera.

"Más allá de vender discos, de firmar autógrafos, lo que más agradezco es cómo se dio esta magia, que los integrantes que formamos este grupo pudimos aportar grandes temas, cantarle a México, al papá, al amor, al desamor y que esa música haya acompañado a tantas generaciones, fue un gran privilegio…", indicó Mariana.

Por su lado Federica explicó que Kabah fue un fenómeno musical en los noventa, con el que nunca imaginó llegar a tener ese gran éxito a lado de sus compañeros André, Daniela, Sergio, Federica, René y María José. Y aunque lo más importante para ella en algún momento de su vida fue la agrupación, todo cambió cuando se convirtió en madre.

"Cuando terminó Kabah y decir que hago, todo lo que me trajo esa consciencia fue ser mamá, yo no pude tener hijos y adopté a mis dos hijos y cuando llego María de tres meses cambió mi vida. Para mí lo más hermoso era Kabah y cuando vi a mi hija puse todo a un lado, iba al súper y me pedían autógrafos, me tomaban fotos y mi hija me preguntaba porque me tomaban fotos y yo le explicaba que por Kabah, ella me decía, 'mamá no sé qué es Kabah'… luego se querían acercar los fans cuando estaba con mis hijos y decía, 'espérate, dame mi espacio, mi momento, ahorita estoy viendo a mis hijos…", compartió Federica.

Las intérpretes también compartieron anécdotas, sobre lo que les pasó cuando formaban parte de las agrupaciones, como Maite, quien recordó que en una gira que tuvo con RBD en Francia conoció a The Edge integrante de U2; o Federica, quien recordó la experiencia de platicar con los integrantes de Black Eyed Peas.

"Estábamos cenando en un hotel en Venezuela y llegó Miguel Bosé, entonces Gema y yo nos pusimos locas, queríamos que nos firmara un autógrafo y una foto, entonces nuestro manager nos dijo: 'ustedes se quedan sentadas, porque ustedes son más famosos que Miguel Bosé y no se van a levantar de la mesa y Miguel viene a nuestra mesa y nos saluda a todos y nos felicita, 'vengo de Argentina, los veía todas las noches' porque nosotros teníamos una canción en Argentina para los niños, para que se fueran a dormir y eso para mí es una lección de vida, porque la grandeza se demuestra de muchas maneras", recordó Yolanda.

Después de casi dos horas de charla, en donde varios de sus admiradores rieron y se pusieron nostálgicos con las historias que contaba cada cantante, se despidieron reflexionando de todo lo vivido y agradecieron a la vida haber sido parte de muchos momentos importantes de varias generaciones.

"Todo lo que nos ha pasado tiene un momento valioso, pero si te sitúas en este instante, en todo lo que estamos viviendo, lo único que es valioso en este momento es mantenernos vivos, saludables, poner atención a las cosas que nutren tu alma, espíritu, recordar lo fundamental que es estar unidos…", dijo Mariana.

"… Disfruto mucho del presente de lo que estoy haciendo, de lo que pueda proyectar, aunque uno nunca sabe qué es lo que va a suceder, como lo que estamos atravesando ahorita, tienes que aprender, adaptarte…", puntualizó Maite.