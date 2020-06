LP prepara disco en aislamiento

La cantante estadounidense Laura Pergolizzi, más conocida como LP, ha estado preparando un nuevo disco durante el confinamiento, del que aún poco sabe, pues se afirma como una artista intuitiva que "se deja llevar" por sus presentimientos musicales para seguir creando después de su éxito Lost on you.

"Creo que he estado muy productiva, estoy trabajando en un nuevo disco escribiendo canciones nuevas, pensaba que ya estaba listo y de repente como he escrito más canciones ya no estoy tan segura", dijo.

Recientemente, la cantante presentó Live in Moscow, su primer disco en vivo de los cinco de estudio que enmarcan su carrera, grabado en Rusia ante más de 6 mil personas, suceso que no la ha dejado de sorprender, pues cuenta que nunca esperó tener tanto éxito en un país tan lejano.

"Hemos tocado ahí como tres veces, elegimos ese lugar porque sentíamos que sabíamos cómo iba a sonar, había sido un lleno total y parecía una buena idea grabarlo, también grabamos varios conciertos antes y este fue el que más nos gustó", explicó.

Los espectáculos de la cantante solo necesitan de sus músicos y ella misma, no hay necesidad de escenografías extravagantes o cientos de bailarinas. Sin embargo, hay algo que desde su perspectiva no puede faltar y eso es la conexión con el público, es por eso que era tan importante dejar huella de eso y grabarlo.

"La creación de un concierto va sucediendo junto con el público, siempre intento tener buena vibra, fluir con la audiencia, soy muy perceptiva a las emociones que se sienten y trato de mantener mi corazón completamente abierto a ello. Tal vez suena muy 'hippie' pero creo que hay un intercambio entre la audiencia y yo que no se puede ver o escuchar en un concierto", relató.

Esa misma sensación e intuición en sus emociones guía sus momentos creativos. La cantautora ha escrito canciones para todo tipo de artistas desde los Backstreet Boys hasta Rihanna, Rita Ora o Cher.

"Para mí crear cada vez se vuelve más emocionante" relató la autora, y explicó que hay una sensación difícil de explicar lo que le deja saber cuáles de las canciones que escribe son para ella y cuáles para otros artistas.

"Solo lo siento. Afortunada o desafortunadamente a veces estoy escribiendo algo para mí y cuando termino pienso 'ok, eso no es mío', hay algo en ello que no se siente tan como yo y hay otras veces en las que estoy escribiendo una canción para otro artista y digo, 'ok, esta es mía'. Es algo que resuena en mí, como un presentimiento de algo que te atrae", dijo.

A partir de 2015 en las radios del mundo no dejó de sonar el éxito de Lost on you, una canción de desamor desgarradora en la que Pergolizzi expresa con su voz el dolor de un rompimiento.

La canción cambió su vida, contó la cantante, y le divierte recordar la historia de cuando su discográfica Warner Bros Records en aquel entonces prescindió de su talento semanas después de lanzar el disco que la llevaría a la fama mundial.

Esta experiencia le afianzó la idea de creer en sus instintos, cuestión que la ha acompañado en todos los proyectos que ha realizado desde el 2001 y por eso sentencia: "me enfocaré en hacer música que resuene conmigo".

Laura no duda de sí misma y comenta: "Creo que aún no escribo mis mejores canciones, siempre trato de mejorar y ser más precisa, siempre estoy intentando sorprenderme" a pesar del éxito estratosférico que sucedió con Lost on you.

Y desde entonces, su intención siempre ha sido renovarse y nunca repetirse. "Yo creo que solo sigo adelante. Tal vez fue difícil de posicionar la siguiente canción después de esa, pero no sonó de nuevo a Lost on you, nunca escribo dos veces lo mismo, solo me dejo llevar", afirmó.

La cantante, quien ha expresado abiertamente ser lesbiana, explica que no tiene grandes planes para celebrar el mes del orgullo LGBT, sin embargo, afirma que hablará sobre el tema. "Planearé algunas cosas", adelantó.

Desde su punto de vista, cada vez son más las oportunidades para la comunidad, pues considera que la gente no presta mucha atención a las preferencias sexuales de los artistas que siguen.

"Creo que la gente ya está más abierta y no piensan mucho en ello, no dicen 'oh, este es un artista gay'. Seguimos celebrando y todo eso, pero creo que se ha ido perdiendo el estigma, tal vez no tanto en otros países o tal vez estoy siendo muy optimista al respecto", cerró.