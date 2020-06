Regidores de Torreón 'reparten culpas' por aumento de casos de COVID-19

Ediles de Torreón se lanzaron reclamos diversos y prolongados al finalizar la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria virtual de Cabildo del pasado viernes, donde se repartieron culpas debido al alza sostenida de los contagios de COVID-19 que registra la ciudad desde hace semanas.

Fue al llegar al tema de asuntos generales que la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, solicitó el uso de la voz para reclamar al Ayuntamiento por supuestas omisiones que se han tenido en la atención de la pandemia en el municipio, situación que ha llevado a Torreón a registrar hasta ayer mismo, más de 540 contagios acumulados y 16 fallecimientos a causa del virus.

"Consideramos que es momento de asumir responsabilidades por lo que no se hizo y por lo que se hizo tarde, pero sobre todo, pensar en lo que aún se puede hacer... Es momento de que la administración municipal acepte que actuó tarde y que las medidas que ha realizado las ha hecho más por presión social y mediática que por auténtica responsabilidad", señaló la también representante de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tal declaración generó una reacción de los ediles de Acción Nacional, Elizabeth Pérez Alemán y Eduardo González Madero, quienes acusaron a Dulce Pereda y a los ediles del PRI de "politizar" el tema de salud, argumentando además que si la ciudad registra un aumento en los nuevos contagios de COVID-19 es debido a que la Secretaría de Salud aplica el doble de pruebas que en Saltillo, por ejemplo, hecho que no deja ver la "justa dimensión" de la pandemia en La Laguna.

"Creo que con la salud no se juega y que este municipio de Torreón y en específico nuestro alcalde, ha asumido con responsabilidad la atención como ningún otro alcalde lo ha hecho en Coahuila... no se vale que estén tratando de crear esa situación como catastrófica que lo que tenemos en el municipio, sí, estamos preocupados, sí estamos atendiendo", reviró Pérez Alemán.

Ante el intercambio de acusaciones, el propio alcalde, Jorge Zermeño, tomó la palabra y lanzó un llamado a la "solidaridad", a evitar que el tema de la salud sea tratado con tintes políticos y que se tenga unidad de criterios para abordar la pandemia. "Me da pena que un tema tan sensible, tan delicado, como la salud de tu familia, de la mía y de todos los que vivimos en Torreón, pueda parecerles a algunos un tema que merezca otro tipo de consideraciones que no deberíamos de estar tratando en este Cabildo, ojalá y trabajemos todos", pidió Zermeño.