Violencia rondaba a menor fallecida en Piedras Negras

Transcurrido más de un día del hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de 12 años, que hoy se sabe es de nacionalidad norteamericana, los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas de Piedras Negras, manifestaron su sorpresa por estos hechos y señalan que el pasado viernes la menor fue objeto de una agresión por el hombre que hoy se encuentra detenido en Monclova.

Los hechos ocurrieron en el número 2018 de la calle Emiliano Zapata, donde hoy la vivienda, tiene veladoras y estampas de la virgen de Guadalupe en su fachada; mientras que se mantienen las cintillas de precaución que colocaron las corporaciones policíacas al ser un área restringida.

En dicho domicilio vivía la pareja conformada por una mujer identificada como Juanita y su pareja sentimental Eulogio, quienes tienen al menos 14 años viviendo en este lugar, y los señalan como parte de los fundadores de la colonia .

La menor fallecida, fue identificada como Jean Aliyah "N", quien era hija de una sobrina de Juanita a quien la crío como suya; por lo que la víctima sería su sobrina nieta.

Testigos, dieron a conocer que el pasado fin de semana se registró un altercado en el domicilio de esta pareja, cuando presuntamente Eulalio intentó estrangular a la menor, por lo que Juanita salió a pedir auxilio; situación por lo cual, la señora decidió llevarse a la adolescente y quedarse a dormir en casa de uno de los vecinos.

"El sábado pasado, él se despidió de mi esposo diciendo que él se iba a suicidar; que porque él tenía un dolor muy fuerte. Entonces mi esposo, como el apenas tiene aquí como cuatro años, él le dijo que si sentía algún dolor o algo le hablaba ala ambulancia y le dijo que no, qué era un dolor que tenía adentro del estomago que ya no se aguantaba que quería decir algo", dijo Luida Juárez, vecina de la colonia Lázaro Cárdenas.

Señaló que Eulogio les manifestó esto el sábado, pues el viernes se registraron los hechos violentos; aunque que para el lunes ya estaban nuevamente juntos. Este tipo de episodios violentos se registraban constantemente, en la que se peleaban y se separaba algún tiempo.

"La verdad nadie cree que haya hecho todo eso don Eulogio, pero el diablo… Don Eulogio siempre, todas las mañanas salía bien temprano, antes de las siete con su triciclo a vender sus tacos y ya venía como a las doce, y lo primerito que hacía era gritar: 'ya llegue mi amor', a doña Juanita"

Otra de los testigos, relató el momento en que se percató que algo sucedía, pues vio la ambulancia en el exterior y como la puerta de la casa de su vecina estaba cerrada, al asomarse, vio Juanita tirada en el patio, por lo que se brincó la barda para abrirle a los paramédicos.

"Yo cuando entre, porque no supe qué hacer, y con la desesperación lo que me dio fue por abrir la puerta y me asusté", reveló la vecina. Además de señalar que previo a ese momento no escucharon nada.

Detalló que al abrir la puerta del domicilio de su vecina, vio el cuerpo de la menor y en ese momento los paramédicos le pidieron que se saliera del lugar.

"Era una persona, que no lo acabas de creer. Él era amable con todo el mundo, por eso ahorita se dicen muchas cosas", dijo Lorena.

Respecto a la menor, dijo que el miércoles tuvo contacto con ella, porque fue a decirle que la señora Juanita Esquivel quería verla.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer la cumplimentacion de una orden de aprehensión contra Eulogio "N", por el delito de feminicidio y quién aparece como presunto responsable del homicidio de la pequeña Jean Aliyah, quien contaba con 12 años.

A través de una videoconferecnia, Márquez Guevara confirmo que se trató de un asesinato y no un suicidio, como se había reportado inicialmente; cuando se realizó el reporte al número de emergencia.

Detalló que conforme al resultado de la necropsia de ley, se determinó que la menor fue víctima de violencia sexual y posteriormente fue lesionada con un arma punzo cortante; en este caso un cuchillo.

Márquez Guevara detalló que se logró obtener la orden de aprehensión y está se cumplimento en el municipio de Monclova; donde fue localizado el presunto responsable el mismo día de los hechos y a dónde llegó en un autobús de pasajeros.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión en contra de la Eulogio "N", se le trasladaría al centro penitenciario de Saltillo; debido a la saturación en el penal de Piedras Negras.

Por parte, la delegación norte I de la FGE había mantenido hermetismo en el caso, pese a que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila dio a conocer la detención de un hombre en el municipio de Monclova y que se estaba investigado en torno a estos hechos.