Marc Crosas, un futbolista catalán con corazón guerrero

Cuando se formó como futbolista profesional en la misma academia que ha visto a nacer a grandes estrellas a nivel mundial, el catalán Marc Crosas quizá nunca imaginó que jugaría con los Guerreros del Santos Laguna y que Torreón sería su nuevo hogar.

Nacido futbolísticamente en el Futbol Club Barcelona, es Crosas otro producto de "La Masía", de donde se graduaron nombres tan notables como los de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Iván de la Peña, Cesc Fábregas, Carles Puyol, Gerard Piqué y el magnífico Lionel Messi; algunos con los que Marc llegó a compartir cancha. Tres años vistiendo la camiseta de Santos Laguna, le bastaron para enamorarse de la región y echar raíces, convirtiéndose en un lagunero más, que hoy disfruta haciendo labor de analista de futbol en la cadena televisiva internacional TUDN.

A través del "Podcast Guerrero", programa de radio por internet, oficial del Club Santos, el recordado mediocampista que lució el número 6 en la camiseta Albiverde, recordó su paso por el equipo lagunero, al que llegó procedente del FC Volga, de la primera división de Rusia. Fue Crosas un auténtico "trotamundos" gracias al futbol profesional, pasando por equipos como el Barcelona de España y el histórico Celtic de Glasgow, Escocia, pero un club que lo marcó fue Santos Laguna, pues fue en la casa de los Guerreros, donde encontró la estabilidad.

Recordó Marc su llegada a Santos, tomando una decisión trascendental en su carrera como futbolista y como persona: "en uno de esos pasos que di en mi carrera en Escocia, conocí a Alejandro Irarragorri y a José Riestra, que en ese momento se estaban capacitando en Glasgow, gracias a ese intercambio de preparación y a esa hermandad que sigue vigente entre ambos clubes. Entonces, ellos se interesaron mucho por lo que yo podía aportar a la institución. Un año después, cuando estaba en Rusia, vuelve a aparecer la oportunidad porque Daniel Ludueña se naturalizó mexicano y quedó una plaza disponible, que fue la que tomé".

Cuestionado sobre si esa decisión fue la mejor que tomó a lo largo de su carrera deportiva, Crosas no lo dudó e incluso afirmó que trascendió más allá de la cancha: "es la mejor decisión de vida, no solamente deportiva. Todas las decisiones que he tomado en mi carrera futbolística han tenido más peso en mi vida personal que en mi vida futbolística, porque sí, primero está el análisis no real de la gente. En ese camino llamado vida tuve la suerte de conocer muchas culturas y de aprender muchos idiomas", señaló.

Dentro de su carrera como santista, Crosas vivió la gloria del campeonato de 2012, cuando de la mano de Benjamín Galindo, los Guerreros dominaron la Liga MX, siendo líderes de la tabla general y posteriormente consiguieron el campeonato en una liguilla inolvidable, al dar cuenta de los dos equipos regiomontanos. En ese lapso, el catalán fue parte de un gran grupo de jugadores, con quienes entabló una tremenda amistad en el vestidor, en la cancha y en la vida personal: "intento ser una persona muy cercana, muy extrovertida, que suma. Me encanta estar al servicio de mis compañeros, de mis familiares y de mis amigos; en el vestidor era así", describió.

Grandes recuerdos han quedado a Crosas de su lapso como santista, memorias que lo marcaron de por vida y que hacen que Santos y la Comarca Lagunera ocupen un lugar muy importante en su corazón: "fui papá en Torreón de mi primer y único hijo hasta el momento. Cuando estás jugando en el estadio Corona, volteas a la grada y ves a tu hijo, es algo muy bonito e importante que no vas a olvidar nunca. Me quedo con el hecho de ver al equipo levantarse después de perder varias finales, tengo momentos imborrables con mis compañeros, incluyendo viajes y pretemporadas, pero sobre todo lo que me inculcó Santos como institución".

La hermandad de Marc con los santistas de ese entonces, permanece hasta hoy, ya que sigue en comunicación con muchos de los que fueron sus compañeros: "al que más veces he entrevistado, ahora que estoy de este lado es a Oribe Peralta, porque me encanta hablar con él, la madurez que está alcanzando como persona y jugador es increíble; tenemos una buena relación. Sigo en contacto con Osmar Mares, con Antonio Olvera, que volvimos a ser compañeros en Tampico, con Daniel Ludueña, con Darwin Quintero y con Hérculez Gómez, que es con quien más hermandad tuve", dijo.

Para Crosas, es Santos Laguna un equipo ejemplo en el futbol mexicano y una institución que va más allá, al formar personas de bien, por encima de futbolistas: "si todo regresa a la normalidad después de unos meses, después de un año, pienso que Santos es uno de los clubes ejemplares de este país, sobre todo por esa ideología de trabajar mucho con las fuerzas básicas, no solamente en lo futbolístico sino en cuanto a la educación, porque al final tú estás formando a una persona, que no sabes si va a ser futbolista de primera división, pero sí sabes que va a ser persona y que va a tener un mínimo de educación".

El sello de Santos Laguna quedó impregnado en la piel de Crosas, quien reconoce a la institución Albiverde como: "el club que me abre las puertas a mí país, porque soy catalán de nacimiento y mis raíces son en Girona, ahí nací, ahí pasé prácticamente toda mi infancia, luego me fui a Barcelona y le di mil vueltas al mundo, pero donde encontré mi estabilidad y mi madurez fue en México, gracias a la Comarca Lagunera", que hoy se ha convertido en un segundo hogar que lo ha acogido con los brazos abiertos.