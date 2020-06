No hay condiciones para abrir tianguis en Torreón: Zermeño

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, señaló que tras la prueba piloto que realizaron el pasado jueves de reapertura de tianguis en FOVISSSTE La Rosita, se determinó de parte del municipio que no existen las condiciones sanitarias para poder permitir el regreso de ese tipo de giros a su actividad regular, y señaló como causa principal el aumento sostenido de contagios de COVID que registra la ciudad en las últimas semanas.

"Yo he dado instrucciones de que no se abran los tianguis, no los vamos a abrir mientras continúe esta situación de crecimiento de casos positivos, no hay condiciones, ayer (jueves) parece que fue poca gente, trataron de tener una sana distancia, pero yo lo siento mucho, me parece que no hay condiciones y yo he dado instrucciones de que no se abran los tianguis, le vamos a pedir a la gente que trabaja en esto pues que lo haga en otras condiciones, en sus casas, en colonias, pero no bajo la modalidad de un mercado sobre ruedas".

Zermeño dijo comprender la necesidad de ingreso que tienen todas las familias que se dedican al comercio ambulante mediante los tianguis, pero dijo que aunque se tomen todas las precauciones correspondientes en esos sitios, se corre el riesgo de aumentar el riesgo de contagios y por ende, afectar la salud de los comerciantes, sus familias y de los clientes en general.

"Hay que entender la necesidad que tiene la gente de tener ingresos, de trabajar, esa es la parte que tenemos que tener la sensibilidad, pero cuando se hace este tipo de mercados sobre ruedas, pues la verdad es que no se tienen a veces las condiciones, la sana distancia que se requiere en este momento".

Será la próxima semana cuando el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna sesione nuevamente en la ciudad de Torreón, ahí será cuando el Ayuntamiento presente los resultados y valoraciones que se hicieron de la prueba piloto del tianguis en FOVISSSTE La Rosita, así como su propuesta para detener la reapertura de esos lugares de comercio, esto mientras no bajen los nuevos contagios en la Comarca Lagunera.