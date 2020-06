EUA sigue cooperación contra ébola con la OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el miércoles que él y el secretario de Salud y Servicios Humanos estadounidense Alex Azar han conversado sobre cooperación contra un nuevo brote de ébola en el Congo, a pesar de que el gobierno del presidente Donald Trump planea retirar a Estados Unidos de la agencia de salud de las Naciones Unidas.

Adhanom Ghebreyesus indicó que sostuvo una "muy buena conversación" con Azar la semana pasada, y añadió que "me aseguró del compromiso continuo de Estados Unidos" en especial contra el ébola, poco después de que se registrara un nuevo brote en la provincia de Équateur, en el Congo.

"Esperamos trabajar junto con Estados Unidos para atacar ese brote en el oeste de la República Democrática del Congo", dijo Adhanom Ghebreyesus a los reporteros. El doctor Michael Ryan, jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, mencionó nueve casos de ébola confirmados en laboratorio y tres casos probables del nuevo brote.

La cooperación no involucrará ningún fondo adicional de Estados Unidos a la OMS, señalaron el titular del organismo y una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La esperanza de una cooperación continua entre Estados Unidos y la OMS surge después de que Trump reiteró sus críticas al organismo por su manejo del brote de coronavirus, en especial su supuesta postura "centrada en China". El virus apareció por primera vez en la ciudad china de Wuhan.

Trump anunció a finales del mes pasado que "daba por terminada" la relación de Estados Unidos con la OMS. Pero la conversación dejó entrever que Washington aún ve cierta utilidad en seguir apoyando a la agencia y trabajar con ella.

"Hemos hablado con el secretario Azar sobre cooperación para ayudar a la República Democrática del Congo, pero... no estamos recibiendo fondos directamente de Estados Unidos", dijo Tedros a los reporteros durante una conferencia de prensa sobre el COVID-19. "Pero lo he dicho muchas veces: creo que nuestra relación con Estados Unidos no se trata de dinero".

"Trabajar juntos - la relación - creo que es más importante, y espero que trabajemos hombro con hombro para controlar o contener el brote en el oeste de la República Democrática del Congo lo más pronto posible", declaró.

Caitlin Oakley, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, insistió en que Estados Unidos no proporcionará fondos a la OMS, pero "con gusto pondrá a disposición sus conocimientos técnicos o recomendaciones para ayudar a poner fin a este brote".

"El secretario Azar sigue exigiendo que la OMS rinda cuentas ante los múltiples problemas de salud en todo el mundo, incluyendo el COVID-19 y el ébola", dijo Oakley en un correo electrónico. "Al igual que con otros brotes de ébola, Estados Unidos proporcionará la asistencia que sea necesaria a esos países para frenar el brote en donde está su origen con el fin de proteger al pueblo estadounidense".