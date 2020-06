Maestros interinos reclaman falta de seis meses de pago en Gómez Palacio

El Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo) en La Laguna se plantó este miércoles en la Casa de Gobierno de Gómez Palacio para denunciar que desde hace seis meses la Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED) no ha pagado su salario a maestros y maestras interinos que además están buscando su basificación para tener estabilidad y seguridad laboral.

El dirigente de esta organización, Juan Manuel Villarreal Moreno, dijo que esta demanda también se hizo de forma simultánea en la ciudad de Durango, sobre todo porque ante el confinamiento para evitar el COVID-19, los docentes tienen que llevar el sustento a sus hogares.

“Hemos estado acudiendo aquí a esta Subsecretaría y a la SEED en Durango capital para solucionar este problema, y lamentablemente los mandos medios no nos han querido resolver, en este caso, estamos demandando antes de irnos de vacaciones, entre comillas pareciera que así estamos pero no, estamos recibiendo calificaciones y trabajos en línea de nuestros jóvenes pero lamentablemente las autoridades no nos han dado una respuesta satisfactoria”, afirmó.

Para Cocopo, “tal parece” que en Durango capital y en La Laguna “se están echando la bolita”, razón por la que urgió a “tener sensibilidad” para resolver dicha problemática. Según Villarreal Moreno, en la actualidad son cerca de diez maestros y maestras que están siendo afectados.

Los manifestantes acordaron entregar un legajo de denuncias al subsecretario del Gobierno del Estado en La Laguna de Durango, Manuel Ramos Carrillo entre la que destaca un documento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exponer su inconformidad.

Por su parte, el subsecretario de Educación en La Laguna, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez dijo que la dependencia a su cargo ha estado abierta al diálogo y que “tan es así” que de 21 casos de docentes del subsistema estatal con retraso en sus pagos, ya sólo quedan cuatro, de los cuales, uno ya está próximo a resolverse mientras que con el resto se harán las gestiones pertinentes para darles una respuesta inmediata. A inicios del pasado mes de mayo de este 2020, el subsecretario había informado que el retraso de los pagos obedeció a la emergencia sanitaria por el coronavirus.