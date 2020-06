¿Cómo se convirtió Google Docs en una herramienta para los activistas?

El coronavirus COVID-19 obligó a millones de personas a quedarse en casa, pero ello no implicó que se detuvieran la educación, el trabajo ni las protestas sociales y Google Docs se convirtió en una herramienta muy útil. Recientemente se descubrió que durante las protestas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos una de las herramientas clave para que los activistas se organizaran fue Google Docs. Aunque sus herramientas no están enciptadas, no dependen de iniciar sesión en una red social y tampoco fueron diseñadas con la intención de apoyar causas sociales, se convirtieron en aliadas de las causas.

En las últimas semanas, de acuerdo con medios de Estados Unidos, Google Docs ha ganado mucha popularidad y se ha convertido en la tecnología favorita para compartir de todo, desde listas de libros sobre racismo hasta plantillas para cartas a familiares y representantes, pasando por listas de fondos y recursos que aceptan donaciones. La razón de lo anterior es que los documentos pueden ser consultados y editados por cualquiera de forma anónima lo que ha llevado a los usuarios a utilizarlos durante la pandemia y más recientemente para protestar contra la brutalidad de la policía. Debido a la posibilidad de edición por cualquiera con una cuenta de Google, uno de los usos que se le dio a esta herramienta que apareció en 2012, fue compartir mensajes de apoyo, juegos y contenido útil ayudar a las personas a lidiar con el estrés del bloqueo por el coronavirus o para que quienes estaban en mayor riesgo solicitarán algunos víveres y otros productos. Asimismo uno de los documentos de Google más populares que han surgido en la última semana es "Recursos para la rendición de cuentas y las acciones para las vidas negras", que presenta los pasos que las personas pueden dar para apoyar a las víctimas de la brutalidad policial. Otro Documento viral en los Estados Unidos, que también surgió a raíz del asesinato de George Floyd, enumera recursos para los manifestantes y organizaciones que aceptan donaciones. Y estos no son los únicos casos, los activistas han utilizado esta suite de herramientas en ocasiones anteriores por considerarla una herramienta de protesta más eficiente y accesible que Facebook o Twitter pues, por ejemplo, permite colocar enlaces y mantener el anonimato.