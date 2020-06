'Agentes actuaron de forma adecuada'

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que los agentes de la Policía Municipal que detuvieron a siete manifestantes durante el domingo actuaron de forma adecuada, negó que se haya cometido represión o abuso de cualquier tipo.

Se refirió a la protesta ocurrida en la Plaza Mayor en el marco de las manifestaciones globales por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, la represión policial en Jalisco y precisamente en el Día de la Libertad de Expresión.

"Los detenidos siempre dirán que es arbitraria (la detención). Si ustedes escuchan la grabaciones, verán que los detenidos dicen que no es ningún delito, que no es ninguna falta pintarrajear las paredes, porque si son edificios públicos son de todos y también de ellos, para ellos eso no es arbitrario", expuso.

Zermeño además dijo que en el caso de los menores de edad, las detenciones también siguieron un protocolo en el que incluso se les llamó previamente a limpiar las pintas que hicieron en infraestructura pública.

Al no tener respuesta positiva, los uniformados tuvieron que proceder a detenerlos de acuerdo al Código Penal de Coahuila y el Reglamento para el grafiti del Municipio de Torreón.

"Nadie tiene derecho de andar pintarrajeando las paredes de nadie, tenemos que respetarnos todos. Yo no creo que a ti o a quien nos esté escuchando, le guste que vayan y le pintarrajeen su casa...Después de media hora de estar dialogando con ellos, de pedirles que despintaran las paredes, se les tuvo que detener usando el mínimo de fuerza y ahí están los videos, que no mientan y que no exageren las cosas".

El alcalde reiteró que en el municipio de Torreón se respeta la libertad de expresión y de manifestar cualquier inconformidad mediante protestas, aunque recordó que los derechos de una persona no garantizan que se le falte al respeto a otra.

"Yo respeto la libertad de expresión del que quiera, yo respeto la posibilidad de que la gente manifieste su inconformidad por la causa que quiera, aquí se respetan los derechos humanos, aquí no andamos violentando los derechos humanos de nadie, pero los derechos tienen límites, no puedes violentar los derechos de los demás".

Envió en específico un mensaje a los colectivos que organizan ese tipo de movilizaciones en Torreón y en el resto del país:

"Respetamos su derecho, respetamos los derechos humanos de toda la población, de toda la gente", dijo Zermeño Infante.

Respetan las protestas

Llama alcalde a que protestas se hagan de forma pacífica. *Negó que el domingo pasado se haya incurrido en abuso policial. *Lamentó que los jóvenes afectaran el patrimonio público con pintura. *Dijo que el Municipio de Torreón tiene apertura en el tema de la libertad de expresión.