AMLO capaz de inventar documentos para golpear a oposición: PAN

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que el presidente, Andrés Manuel López Obrador es capaz de inventar documentos con tal de golpear a la oposición, y atajó que el blanquiazul el único proyecto que está construyendo es para construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y corregir el rumbo del país.

En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés dijo que hay millones de mexicanos que están preocupados y decepcionados del gobierno de López Obrador, y se van a articular para construir, en el 2021, la nueva mayoría opositora.

"El presidente López Obrador es capaz de inventar documentos con tal de golpear a la oposición, el único proyecto que nosotros tenemos es construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para corregir el rumbo que lleva el país, para poder apostarnos por una economía más productiva, para poder asignar recursos para combatir y prevenir la inseguridad, y esto lo hemos dicho abiertamente y con total transparencia, y claro, somos millones de mexicanos los que estamos preocupados, los que están decepcionados de este gobierno, que nos vamos a sumar, que nos vamos a articular para construir en el 2021 esa nueva mayoría opositora", dijo el panista michoacano.

Pronosticó que la sociedad mexicana va a votar por un cambio, que haya equilibrios y contrapesos, y no esconden que Acción Nacional está convocando a todos aquellos que coinciden para hacer un frente común y poderlo lograr, pero sólo con la fuerza de los partidos, de la sociedad, "no en la dispersión del voto".

"Estamos construyendo y dialogando con muchos actores de la sociedad, con muchos partidos políticos en la búsqueda de construir, el PAN apostando por sí mismo, tenemos excelentes perfiles, excelentes aspirantes, pero también abiertos a la sociedad, a buenos perfiles que provengan de la sociedad civil y que puedan ser nuestros abanderados; o bien, en algunos estados, en algunos lugares, a construir alianzas con otros partidos políticos, hay esa apertura", explicó el panista.

Recordó que con los partidos de nueva creación, como México Libre del ex presidente, Felipe Calderón y la ex candidata presidencial, Margarita Zavala no se pueden hacer alianzas por ser emergentes.

Marko Cortés aceptó que la estrategia panista, ha sido pública y es construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para poder reconducir la política económica, social y para poder retomar el rumbo y claro que estamos en dos polos opuestos, "Acción Nacional está a favor de la vida, de la propiedad privada, de la libertad, del trabajo como medio de superación, de la innovación y del cuidado del medio ambiente, y justo eso es lo contrario a lo que está impulsando el presidente López Obrador, con todos los visos de autoritarismo, de regresión, por eso es que buscamos construir una mayoría opositora en la Cámara de Diputados, para poder nuevamente todos ser escuchados".

"México no es el país de un solo hombre, en México nos debemos de escuchar todos, y debemos de impulsar las mejores ideas y propuestas, vengan de quien vengan; el Presidente no puede seguir siendo así de ideático y defender sus ideas aún siendo equivocadas, por ello es que más allá de que él haya inventado ese documento del que habla como estrategia, lo relevante es que ya aquí se está quitando la careta, como él bien dijo, sabiendo quién es quién y quién está de qué lado, nosotros estamos del lado, a favor de la vida, del trabajo, de la productividad, del crecimiento, del cuidado del medio ambiente.

"¿Él de qué lado está?, porque pareciera que está claramente del lado de la regresión y del autoritarismo", explicó.

En este contexto, el líder del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que el Presidente de la República está enfermo, pues tiene el virus del odio y el virus de la tiranía desde el poder, "el PAN no es golpista, está por la convivencia civilizada y la defensa de las instituciones, y nuestro Presidente empieza a traer delirio de persecución, lo que queremos es que sumemos a México, que busquemos la unidad y en eso nosotros tenemos muy claro que nuestro primer reto es conquistar cada día y conservar lo mucho que tenemos del apoyo de la ciudadanía".

Agregó que el blanquiazul no va a perder el tiempo en deslices de la "mentirosa" todas las mañanas, "vamos a concentrarnos en ir a servir a México, hoy el dilema es con México o contra México, el presidente está contra México, nosotros vamos a buscar estar con México".

Por su parte el líder panista en el Senado, Mauricio Kuri aseguró que el comportamiento del Presidente siempre ha sido ser víctima, y dijo que es momento de que el Presidente se preocupe y ocupe por la salud y la economía de los mexicanos, "casi 15 mil muertos, 126 mil confirmados y 12 millones de personas van a caer en la pobreza, todo lo demás es distractor, hay que pedir a nuestro Presidente que se haga cargo de lo que está sucediendo y que asuma su responsabilidad de ser Presidente".