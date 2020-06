Se disculpa esposa de Drew Brees tras polémica

El quarterback de los Saints de Nueva Orleans, Drew Brees se ha disculpado por los comentarios que hizo en una entrevista con respecto a su oposición a la rodilla de Colin Kaepernick durante el himno nacional de Estados Unidos. Ahora su esposa también se ha disculpado, diciendo "somos el problema".

Brittany Brees compartió esas palabras en un post de Instagram el sábado junto con un verso bíblico y dos citas de Martin Luther King, Jr., incluyendo una que decía: "Al final recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos".

"Decir 'No estoy de acuerdo con faltar al respeto a la bandera', ahora entiendo que también estoy diciendo que no entiendo lo que realmente es el problema, no entiendo por qué estás luchando, y no estoy dispuesta a escucharte debido a nuestras nociones preconcebidas de lo que esa bandera significa para nosotros", escribió Brittany Brees en un largo post compartido en la página de la pareja.

Su marido fue invitado el miércoles en una entrevista con Yahoo para hablar sobre las manifestaciones y las protestas del ex quarterback de la NFL Kaepernick, quien en silencio se arrodilló durante el himno antes de los partidos para crear conciencia sobre la brutalidad policial y la injusticia racial.

"Nunca estaré de acuerdo con que nadie falte al respeto a la bandera de los Estados Unidos", dijo Drew Brees durante la entrevista, agregando que el himno nacional le recuerda a sus abuelos, que sirvieron en las fuerzas armadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de que los comentarios se emitieron, el pasador fue criticado en las redes sociales por atletas de alto perfil, incluyendo LeBron James, y algunos de sus compañeros de equipo. Los manifestantes que marcharon en Nueva Orleans la semana pasada también corearon maldiciones.

"White America no está escuchando", escribió su esposa en el puesto de disculpas el sábado. "No estamos buscando activamente prejuicios raciales."

Drew Brees se disculpó por sus declaraciones la semana pasada en una publicación de Instagram, diciendo que sus comentarios eran "insensibles y completamente perdidos la marca".

También se disculpó en un video publicado en Instagram, y escribió una carta al presidente Donald Trump en las redes sociales diciendo "Me doy cuenta de que esto no es un tema sobre la bandera estadounidense" después de que el presidente dijo en Twitter el viernes que Brees no debería haber devuelto sus comentarios originales.