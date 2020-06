Serie basada en La Sirenita llegará a streaming

El cuento del escritor danés Hans Christian Andersen, La Sirenita, tendrá una versión en acción viva en formato de serie para una nueva plataforma digital.

La próxima historia sobre "Ariel" y sus amigos se aleja de los dibujos animados y contará la vida de la sirena, posterior al mundo marino en donde se encuentra infeliz desde la tierra de los humanos y en un matrimonio sin amor.

El recién lanzado portal streaming Peacock recibirá a Washed Up, título de la secuela de la princesa del mar quien ahora tras 15 años de casada con el príncipe, experimenta las sensaciones de la insatisfacción, miseria e infelicidad. Estará producida por Gracia Glassmeyer (Happy Together), y aún no hay elenco confirmado ni fecha de estreno.

De acuerdo con una descripción de Deadline, el nuevo seriado es: La sirenita de Hans Christian Andersen, pero quince años después de renunciar a su cola para casarse con un príncipe a los 17 años, nuestra princesa ahora es miserable, desmotivada y en un matrimonio sin amor. En otras palabras, solo una mujer básica humana. Pero cuando su padre muere repentinamente, sospecha de un juego sucio y se embarca en una aventura épica para salvar no solo su reino submarino sino a toda la humanidad”.

Cabe mencionar que los nombres "Ariel" y "Eric", en la trama, son propiedad de Disney, por lo que varios elementos en la nueva versión de la princesa marina serán modificados con el objetivo de tomar como inspiración el cuento clásico de Andersen de 1837, el cual es del dominio público y sigue la línea de la crudeza en su historia ya que La Sirenita no logra la felicidad y se convierte en espuma.

En Washed Up, veremos a una protagonista que enfrenta las consecuencias de las decisiones que tomó cuando era adolescente al dejar a su familia, amigos y hábitat por un hombre del que se enamoró 15 años atrás, hecho que la hará replantearse y cuestionarse si realmente hizo las cosas correctamente.